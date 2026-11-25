В 2016 году сочинский композитор Петр Белый продал доставшийся от матери садовый участок за 950 тысяч рублей. Десять лет спустя суды взыскали с него 1,5 млн рублей в пользу мэрии Сочи, а прокуратура требует 2,8 млн — включая те же полтора миллиона для города. Перед этим краевой суд отменил решение 2013 года, по которому Белый стал собственником участка. Через 12 лет департамент мэрии обжаловал то решение, заявив, что ничего о нем не знал, хотя мэрия была ответчиком в том процессе. Из-за ареста по ходатайству прокуратуры композитор уже год может снимать со счета только половину пенсии — 14 200 рублей в месяц. Редактор Юга.ру Денис Куренов изучил материалы уголовного и трех гражданских дел, пообщался с самим Белым и рассказывает, как дача матери обернулась для композитора требованиями почти на три миллиона рублей. «Дело на покойницу» Летом 2022 года Петру Белому позвонили и попросили прийти к следователю. Зачем — не объяснили. «Он нервничал, я вызвался его проводить и ждал, когда допрос завершится», — вспоминает сочинский поэт Даниил Да, который знает композитора с 1992 года. По словам Белого, следователь сообщил ему, что уголовное дело заведено на его мать Раису Минаеву. Минаева умерла в 2001 году в возрасте 82 лет, и композитор спросил, как можно завести дело на покойницу. Следователь, вспоминает Белый, замялся и переключился на него самого.

В январе 2027 года Белому исполнится 78. Он член Союза композиторов СССР и России, ученик Арама Хачатуряна, лауреат премии имени Шостаковича Союза композиторов, заслуженный деятель искусств Кубани, награжден знаком «Признание и почет сочинцев». В 1990-х Белый основал в Сочи фестиваль «Музыкальные выставки» и много лет преподавал в музыкальном училище, в 2002–2003 годах был художественным руководителем Сочинской филармонии, с 1999 года представлял в Сочи Союз композиторов России. В 2010 году издательство «Композитор» выпустило книгу Юрия Фаертага о нем — «Молчание музыки. Путь Петра Белого».

За последние четыре года к этой биографии добавились прекращенное за давностью уголовное дело об особо крупном мошенничестве, вступившее в силу решение о взыскании 1 505 000 рублей в пользу мэрии Сочи, иск прокуратуры на 2 823 000 рублей и арест единственной квартиры и банковских счетов. С октября 2025 года Белый может снимать только половину пенсии — около 14 200 рублей в месяц, еще около 2,5 тысячи приходит в виде социальных выплат. По словам Белого, из-за многолетнего стресса у него развилась блокировка речи: он не может говорить вслух, перестал сочинять и общается только по электронной почте. Участок № 2 Участок № 2 площадью 899,7 квадратного метра находится в Хостинском районе Сочи, у Малого Ахуна, в садоводческом товариществе «Юг», которое раньше называлось «Плавстройотряд». В землеустроительном деле товарищества, которое по запросу суда прислал Росреестр, есть план участков со списком садоводов. В судебном запросе он датирован 1971 годом. Под вторым номером в нем записана Н. Е. Кравченко. Сочинский национальный парк создали постановлением Совета министров РСФСР от 5 мая 1983 года.

Дома, ползущие в бездну: Многие ли новостройки в Сочи повторят судьбу Сергей-Поля?

По словам Белого, в 1983 году участок у Кравченко купила его мать. Договор, писал Белый прокурору, не сохранился, и составляли ли его вообще, он не знает, но цену помнит: 15 тысяч рублей. Деньги, рассказывал он следователю, дал его брат, который тогда руководил судостроительным заводом на Дальнем Востоке. Частной собственности на землю в СССР не было, участок переходил вместе с членством в товариществе. Минаеву приняли в «Юг» в 1983 году, в деле есть ее книжка садовода 1985 года. В списке к плану товарищества 1984 года, в списке на 1 сентября 1995 года (дата вступления — 1983 год, площадь — 899,7 кв. м, из них 45,9 застроено) и в списке 2002 года, составленном уже после ее смерти, участок № 2 закреплен за Минаевой. Соседка по товариществу, у которой участок с 1975 года, рассказала следователю, что знала Минаеву, а после ее смерти участком пользовался ее сын. Минаева умерла 22 марта 2001 года. Оформлять наследство у нотариуса Белый не стал. «Был уверен в своем праве наследника, потому что мы с мамой были прописаны в одной квартире и вместе возделывали сад, — объясняет он. — В тонкости юриспруденции не входил». 12 августа 2001 года общее собрание садоводов приняло его в члены товарищества вместо матери и, как говорится в выписке из протокола, решило ходатайствовать перед администрацией Хостинского района о переоформлении участка № 2 на его имя. В графе «Место работы» новой книжки садовода у Белого записано одно слово: «композитор». В списке членов «Юга» на август 2004 года, который утвердил глава районной администрации, участок № 2 числится уже за ним.

Слева — выписка из протокола собрания садоводов «Юга». Справа — членская книжка Петра Белого © Фото из личного архива Петра Белого, коллаж Дениса Куренова, Юга.ру

Свидетельство № 2675 Все, что случилось потом, связано с одним документом — копией свидетельства о праве пожизненного наследуемого владения (ПНВ) № 2675 от 15 мая 1993 года. В нем сказано, что участок выделен постановлением администрации Хостинского района № 851 от 8 декабря 1992 года Петру Белому, хотя в 1993 году членом товарищества была его мать. Белый объясняет, что нашел эту копию в бумагах матери после ее смерти. Когда именно, он не помнит: «Точную дату обнаружения копии вспомнить через 20 лет нереально». По его словам, у матери был прогрессирующий остеоартроз, она боялась, что после ее смерти сын лишится дачи, и говорила, что хочет переписать участок на него. «Свидетельство о праве ПНВ на имя Минаевой Р. П. я визуально помню. Оно было на плотной синей бумаге форматом 1/2 листа А4, — пишет Белый. — После смерти мамы оно пропало, вместо него лежала эта злосчастная копия на мое имя». Где подлинник и как мать получила документ, он не знает. «По-видимому, мама обратилась не туда, куда следовало, и стала жертвой мошенника», — предполагает композитор. Что свидетельство поддельное, Белый теперь не оспаривает: «Свидетельство сфабриковано, это ясно». В копии книги выдачи свидетельств на землю от 8 апреля 1993 года, которую следствие получило из Росреестра, под номером 2675 записана бывшая сотрудница сочинского «Водоканала». На допросе в октябре 2022 года она рассказала, что в декабре 1993-го получила свидетельство с этим номером на участок около шести соток в другом товариществе, «Родник», в 2010 году продала дачу, а Минаеву и Белого не знает. В списке «Юга» 2004 года напротив фамилии Белого вписан еще один номер — «свид. 2575 от 15.05.1993»; по той же книге свидетельство № 2575 получил другой житель Сочи. Документов о правах самой Минаевой на участок в архиве Хостинского отдела Росреестра нет. Бывший глава Хостинского района Николай Кашников, руководивший районом с 1987 по 1997 год, на допросе 7 июня 2022 года подтвердил, что постановление № 851 подписывал он. Это был общий документ о регистрации уставов садоводческих товариществ и переоформлении прав на землю, и списка владельцев участков к нему не прилагалось. Свидетельство № 2675 Кашников назвал поддельным: подпись не его, на схеме участка нет визы инспектора земельного комитета, а документ скреплен печатью исполкома Хостинского райсовета, который упразднили еще 17 декабря 1991 года. Почерковедческая экспертиза ясности не добавила: в августе 2022 года эксперт сообщил, что изображение подписи на копии нечеткое и перекрыто штрихами текста и печати. «Со мной была проведена унизительная почерковедческая экспертиза», — пишет Белый. Росреестр и суд В 2004–2005 годах Белый заказал межевание и поставил участок на кадастровый учет. 30 апреля 2009 года он подал в Хостинский отдел Росреестра заявление о регистрации права собственности, приложив архивную копию постановления № 851 и свидетельство № 2675. Белый утверждает, что и в Росреестр, и позже в суд приносил только копию. Заместитель начальника Хостинского отдела на допросе показала, что на копиях в регистрационном деле стоят два штампа «С подлинником сверено 30.04.2009»: на одном расписался сотрудник, на другом — сам Белый. 5 мая 2009 года регистрацию приостановили: регистратор усомнился в подлинности свидетельства и запросил районную администрацию, выдавалось ли оно. 9 июня Белый попросил регистрацию прекратить. Почему он не стал проверять документ? «Каким образом можно было проверить подлинность свидетельства, если оригинал отсутствовал? Подписи и печати я не мог не доверять», — отвечает композитор. Снова заняться оформлением участка, по словам Белого, его заставила болезнь: в 2011 году он перенес инсульт, ухаживать за дачей больше не мог и решил ее продать, а для этого нужна была собственность. В 2012–2013 годах он собирал ответы районной организации садоводов, Росреестра и мэрии. 17 апреля 2013 года администрация Хостинского района написала Белому, что при наличии свидетельства о ПНВ отдельного решения о передаче земли в собственность не требуется и право можно зарегистрировать. Обратиться в суд, по словам Белого, ему посоветовал юрист из органов соцзащиты — он же помог составить иск. Как следует из решения суда, в иске говорилось, что Белый «постоянно являлся и является членом» товарищества, а свидетельство ему выдали в администрации района. Композитор объясняет, что юрист опирался на данные копии. О претензиях Росреестра суд знал: в иске сказано, что зарегистрировать право не удалось из-за сомнений регистратора «в подлинности подписи главы района», к нему приложили уведомление 2009 года. 6 июня 2013 года судья Хостинского районного суда Владимир Сидоров иск удовлетворил. Представитель ответчика — администрации Сочи — была в заседании и, как записано в решении, подтвердила, что Белый состоит в «Юге», платит взносы и пользуется участком; возражала она лишь потому, что в районной администрации не сохранился второй экземпляр свидетельства. Суд указал, что свидетельство не оспорено, а исков об изъятии участка власти не подавали. Мэрия решение не обжаловала. 15 июля 2013 года оно вступило в силу, 9 августа право Белого зарегистрировали в Росреестре. Продажа В феврале 2016 года Белый продал участок по объявлению в газете. Покупательница вспоминала на допросе, что участок зарос кустарником, забора не было. Белый сказал, что продает только землю, а дом можно снести. 25 февраля они подписали договор: 950 тысяч рублей. Право покупательницы зарегистрировали 4 марта 2016 года. Потом участок дважды перепродавали — в 2019 и 2020 годах, оба раза за 1,9 млн рублей. Претензий к Белому никто из покупателей не предъявлял. «Подыскал свободный участок» 21 сентября 2021 года следственная часть УВД по Сочи возбудила дело об особо крупном мошенничестве против неустановленных лиц. Начальник научного отдела Сочинского национального парка наложил оцифрованные планы лесоустройства 1997–1998 годов на кадастровую карту и насчитал 11 066 участков, которые заходят на бывшие земли парка, — площадь наложения составила почти 5 тысяч гектаров. Ущерб оценили больше чем в 1 млрд рублей. В сентябре 2021 года суд арестовал все эти участки. По данным Генпрокуратуры, которые весной 2026 года приводила «Российская газета», по таким участкам в суды подано больше 1,7 тысячи исков о возврате земли государству. Участок № 2 попал в список 3 452 «незастроенных», хотя застроенная площадь у него значилась еще в списке товарищества 1995 года, а покупательница в 2016-м застала там запущенный одноэтажный дом.

«Беда пришла ко всем»: Почему десятки человек в Шепси могут остаться без жилья и бизнеса

2 июня 2022 года из этого дела выделили отдельное — против Петра Белого. Белый считает свою историю не связанной с массовыми делами о землях нацпарка: сам парк претензий к нему не предъявлял. Комплексную экспертизу следствие заказало в АНО «Северокавказский центр судебных экспертиз и исследований». 12 сентября 2022 года эксперт пришла к выводу, что участок целиком лежит в границах товарищества, но сам массив «Юга» частично заходит на земли нацпарка в границах лесоустройства 1997–1998 годов: на парк пришлось 420 кв. м, оставшиеся 479,7 кв. м эксперт отнесла к землям населенных пунктов. Рыночную стоимость участка на 9 августа 2013 года — день регистрации права Белого — она оценила в 2 823 000 рублей, почти втрое дороже, чем Белый продал его через три года. Ущерб поделили по площади: 1 318 000 рублей — России, 1 505 000 рублей — Сочи. Позже Белый писал суду, что в 1983 году это нацпарк наложился на земли товарищества, а не наоборот: «Причем садоводов Национальный парк об этом не проинформировал. Возникла коллизия, позволяющая обвинять садоводов в преступлении, о совершении которого они не могли даже помышлять». 28 октября 2022 года 73-летнему композитору предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК. По версии следствия, не позднее января 2004 года Белый «подыскал свободный участок земли», вступил в сговор с «неустановленным лицом», получил от него подложное свидетельство и обманул землеустроителя, сотрудников кадастровой палаты и Росреестра, а также судью Хостинского районного суда. Материалы в отношении этого лица выделили в отдельное производство. Сведений о том, что его установили, в документах дела нет. Списки садоводов, из которых следовало, что участок не был «свободным», лежали в томах того же дела. В обвинительное заключение, которое следователь составил 11 ноября, а утвердил первый заместитель прокурора Сочи Александр Михайловский, в пересказ показаний 22-летнего представителя мэрии попал абзац из другого дела — о сочинце, который в 2008–2011 годах якобы пытался завладеть участком в 654 кв. м в СТ «Дружба-2» стоимостью 918 тысяч рублей. Там же вместо номера участка Белого указан кадастровый номер того участка. Муниципальная часть земли Белого в документе трижды превратилась из 479,7 в «4479,7 кв. м». Ни Росимущество, ни мэрия гражданский иск в уголовном деле заявлять не стали и знакомиться с его материалами отказались.

Документы следствия от 28 октября 2022 года © Фото из личного архива Петра Белого, коллаж Дениса Куренова, Юга.ру

14 ноября 2022 года Белый пожаловался на следователя прокурору Сочи Вячеславу Овечкину, назвав обвинение «легендой», основанной «на дезинформации и инсинуации». «Личность автора подложной подписи на моем Свидетельстве о праве ПНВ следствием не установлена. Однако именно это лицо […] подставило и мою покойную мать, и садоводческое товарищество, и в итоге меня самого, — писал он. — И именно это лицо сегодня должно находиться на скамье подсудимых. Вместо него на ней будет находиться его жертва». 22 ноября Михайловский отклонил и эту жалобу, и жалобу адвоката: доказательств, говорится в постановлении, собрано достаточно. Давность В Хостинском районном суде дело сначала получил судья Максим Старилов. 10 февраля 2023 года он вернул его прокурору: в обвинительном заключении не сказано, в чем состоит подложность свидетельства и подложно ли постановление № 851, а соучастие вменено без описания действий и корыстной цели соучастника. Гособвинитель В. В. Титов это решение обжаловал: подложность, по его словам, следует из книги выдачи свидетельств и списков садоводов, а неустановленному соучастнику «отведена роль по выполнению отдельных указаний» подсудимого. Дело вернулось в районный суд. По словам Белого, затем оно попало к судье Сидорову — тому самому, который в 2013 году признал за композитором право на участок, — и тот взял самоотвод. Ходатайство о прекращении дела за давностью судья Константин Сидорук рассмотрел 15 августа 2023 года — через десять лет и шесть дней после 9 августа 2013 года, когда, по версии обвинения, преступление было окончено. Ходатайство заявил адвокат по назначению Денис Мачкальян. Белый, по его словам, согласился на это по предложению судьи, но вину не признал. Гособвинитель против прекращения не возражал. Адвокат, как писал позже Белый прокурору, объяснил ему, что по постановлению Конституционного суда № 4-П от 2 марта 2017 года прекращение дела по нереабилитирующему основанию не означает признания вины и не подменяет приговор. Приговора нет Осенью 2023 года администрация Сочи, которая в уголовном деле гражданский иск не заявляла, потребовала взыскать с Белого 1 505 000 рублей «ущерба, причиненного преступлением». Доказательством служило постановление о прекращении дела. На третьей странице иска, подписанного представителем мэрии Иоанисом Ксифосом, сказано: «Само по себе наличие обвинительного приговора говорит о том, что ответчик признан виновным в причинении истцу ущерба». «О каком наличии приговора может писать истец, если приговор не был и не мог быть вынесен?» — возражал суду Белый. Дело передали в Центральный районный суд Сочи. Белого там представлял тот же Мачкальян. 15 февраля 2024 года судья Николай Круглов иск удовлетворил, написав в решении, что постановлением о прекращении дела «вина Белого П. С. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, установлена и доказана», и взыскал с композитора еще 15 725 рублей госпошлины. 30 мая 2024 года Краснодарский краевой суд оставил решение в силе, сославшись на норму об обязательности для гражданского суда «приговора суда по уголовному делу». 3 сентября 2024 года Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил оба решения. Со ссылкой на постановление Конституционного суда № 39-П от 8 декабря 2017 года коллегия напомнила: материалы прекращенного за давностью дела — лишь письменные доказательства, которые не имеют большей силы, чем доказательства ответчика, а гражданский суд должен сам установить и вред, и вину. Кассация также указала, что доводы Белого не получили «какой-либо оценки»: участок в 1983 году выделили его матери, право собственности подтверждено неотмененным решением 2013 года, а если землю вернут государству и одновременно взыщут ее стоимость, истец получит и то и другое.

12 февраля 2025 года судья Центрального районного суда Николай Шевелев в иске отказал. Приговора нет, указал он, постановление о прекращении дела не является «бесспорным и достаточным доказательством», участок в 1983 году выделили матери Белого, а решение 2013 года не отменено. Мэрия пропустила месячный срок на обжалование — решение, по ее словам, пришло по почте только 21 марта — и попросила его восстановить. В апелляционной жалобе снова оказалась фраза о том, что «само по себе наличие обвинительного приговора» доказывает вину.

Иск мэрии (2023) и апелляционная жалоба (2025) © Фото из личного архива Петра Белого, коллаж Дениса Куренова, Юга.ру

Второй иск 14 марта 2025 года, через месяц после проигрыша мэрии, в тот же суд обратился заместитель прокурора Краснодарского края — прокурор Сочи Вячеслав Овечкин. Он потребовал взыскать с Белого всю сумму из экспертизы, 2 823 000 рублей: 1 318 000 — в федеральный бюджет и те же 1 505 000 — в бюджет Сочи. О том, что мэрия уже полтора года судится за эти деньги в том же суде, в шестистраничном иске не сказано. Прокурор перечислил имущество Белого — квартиру площадью 56,6 кв. м и 11 счетов в шести банках, открытых с 2016 по 2024 год, — и попросил арестовать его, в том числе «денежные средства, которые будут поступать на счета». Для обеспечительных мер, напомнил он со ссылкой на пленум Верховного суда, не нужно доказывать правоту по существу спора. 17 марта судья Анна Воронкова приняла иск и в тот же день, как это предусмотрено процессуальным кодексом, без извещения ответчика удовлетворила ходатайство об аресте. Об аресте Белый узнал 24 апреля 2025 года, когда пришел в суд на подготовку дела. В тот же день он написал прокурору: «Также наложен арест на все мои в разное время закрытые срочные банковские счета — денег на них нет, поэтому я не возражаю против их ареста. Но арест также наложен на мой счет, на который ежемесячно приходит моя пенсия, что лишает меня средств к существованию, так как пенсия — мой единственный источник дохода». Шестью днями раньше он отправил Овечкину письмо с историей участка и просьбой «разобраться в сложившейся ситуации по закону и по справедливости». Ответа, по словам Белого, не было ни на одно из писем. 16 октября 2025 года Центральный отдел судебных приставов Сочи возбудил исполнительное производство с предметом «наложение ареста». Пенсия — около 28,5 тысячи рублей — по-прежнему приходит на счет целиком, но снять Белый, по его словам, может только половину: в октябре и ноябре 2026 года, как видно из банковской выписки, которую он прислал редакции, он снимал по 14 200 рублей в день зачисления. Остальное остается на счете, и распоряжаться этими деньгами, пока действует арест, композитор не может. По совету адвоката он подал приставам заявление о сохранении прожиточного минимума — в трех экземплярах, один заверенный ему вернули, — но ответа, отмечает композитор, так и не получил. «В быту Петр Сергеевич очень скромен, — говорит Даниил Да. — Раньше он заказывал диски для личной фонотеки — она у него огромнейшая, — сейчас этого, насколько я знаю, не делает». По словам поэта, Белому помогают некоторые бывшие ученики.

Выставка в самолете, крестный ход в честь Малевича и хор коллективного хохота: Как жила и чем запомнилась сочинская арт-группа «Гильдия красивых», в которой участвовал Даниил Да

Независимый юрист Кондрат Горишний, которого Юга.ру попросили оценить дело, считает повторное взыскание тех же денег недопустимым: «Если требование прокуратуры тождественно уже удовлетворенному иску администрации, производство в этой части подлежит прекращению». По ходатайству защиты к материалам приобщили землеустроительное дело «Юга». В октябре 2025 года суд запросил в Роскадастре сведения о том, как Кравченко выделяли участок, а 11 декабря приостановил производство по делу — об этом позже сообщил правовой департамент мэрии. Двенадцать лет спустя Главным препятствием для взыскания оставалось решение 2013 года: пока оно действовало, Белый считался законным собственником участка на момент продажи. Обжаловать его было непросто: представитель администрации — ответчика по делу — участвовала в заседании и получила копию решения. 18 августа 2025 года апелляционную жалобу на это решение подала не сама администрация, а ее департамент имущественных отношений — как «лицо, не привлеченное к участию в деле». В жалобе, которую подписал представитель департамента по доверенности К. Р. Терзян, говорилось, что «администрация города Сочи является собственником земельного участка, и в силу 209 ГК РФ только администрация города Сочи в лице департамента имущественных отношений вправе распоряжаться вышеуказанным земельным участком». То, что департамент не привлекли к делу 2013 года, в жалобе названо «грубейшим нарушением прав органа местного самоуправления». О решении, утверждал департамент, «органу местного самоуправления стало известно» только 12 августа 2025 года, при ознакомлении с делом. Срок на апелляцию истек еще в июле 2013 года. Восстановить его департамент просил со ссылкой на постановление пленума Верховного суда 2012 года, которое утратило силу в 2021-м. Мачкальян возражал: департамент — не самостоятельный орган, а функциональное подразделение той же администрации, положение о котором утвердило Городское собрание в 2016 году; среди органов местного самоуправления в уставе Сочи его нет. О решении 2013 года мэрия знала все эти годы: ее представители участвовали в том процессе, в уголовном деле и в гражданских делах 2024–2025 годов, а само решение больше 12 лет было опубликовано на сайте суда. Несогласованность подразделений одной администрации, писал адвокат, не может быть уважительной причиной. 3 октября 2025 года судья Хостинского районного суда Андрей Гергишан срок восстановил: департамент к делу не привлекали, о решении он узнал после истечения срока, а решение затрагивает его права «как распорядителя земельного участка». «Суду представлено достаточно доказательств, существенно затрудняющих подачу апелляционной жалобы в установленные законом сроки», — говорится в определении. Какие это доказательства, в нем не сказано. В определении есть противоречие. В одном абзаце написано, что Белый и его представитель не явились, но в письменных возражениях просили рассмотреть заявление без них и отказать департаменту. В следующем — что лица, участвующие в деле, не явились и о рассмотрении заявления «в свое отсутствие не просили». Белый утверждает, что заседание было 2 октября и он присутствовал на нем вместе с адвокатом: оба проходили через пост приставов, а от мэрии никого не было — неявку представителя департамента фиксирует и определение. В перепечатке фрагмента дневника, которую композитор прислал редакции, под 2 октября записано: «10.50. Хоста, суд. ДСМ подъехал» (ДСМ — инициалы адвоката). Определение датировано 3 октября. Переносилось ли заседание, по имеющимся у редакции документам установить нельзя. Протокол и аудиозапись Белый тогда не запрашивал. Подавалась ли частная жалоба на определение, он точно не знает: у него есть только ее проект, а адвокат, по словам композитора, подачу не подтверждал.

Определение судьи от 3 октября 2025 года © Фото из личного архива Петра Белого, коллаж Дениса Куренова, Юга.ру

Горишний считает, что противоречия в определении нужно проверять по протоколу и аудиозаписи, а само восстановление срока через 12 лет, когда администрация участвовала в первоначальном процессе, «вызывает серьезные сомнения». В январе 2026 года Верховный суд разбирал похожий спор из Краснодара: мэрия спустя 12 с лишним лет обжаловала решение 2011 года, обязавшее Росреестр зарегистрировать право гражданина на землю, сославшись на то, что ее не привлекли к делу. Районный суд срок восстанавливать отказался, краевой и Четвертый кассационный суды восстановили. 20 января 2026 года Верховный суд их решения отменил: на администрации «как лице, наделенном широким кругом полномочий и в силу своего статуса обладающем необходимыми правовыми инструментами, информационными базами и другими ресурсами», лежала обязанность обосновать столь долгий пропуск срока. В отличие от сочинской, мэрия Краснодара в том процессе действительно не участвовала. Три определения 2 апреля 2026 года Краснодарский краевой суд, рассмотрев дело по правилам первой инстанции, отменил решение 2013 года и отказал Белому в признании права собственности. Мотивировка во многом повторяет жалобу департамента: собственником участка коллегия назвала администрацию Сочи — хотя в уголовном деле и в иске прокурора 420 кв. м считаются федеральной землей, — а о матери Белого в определении не сказано. Судья Сидоров, по мнению коллегии, «возложил на себя функции органа власти, что недопустимо». Коллегия также произвела «поворот исполнения» и постановила аннулировать запись в ЕГРН о праве Белого — запись, которой нет с марта 2016 года, когда участок перешел к покупательнице. Белый подал на это определение кассационную жалобу — по его словам, решение по ней ему до сих пор не пришло. Но апелляционные определения вступают в силу в день вынесения, и дальше суды исходили из того, что решения 2013 года больше нет. 7 мая 2026 года другая коллегия краевого суда под председательством Натальи Черновой — она входила в состав, который в мае 2024 года оставил в силе первое взыскание, — рассмотрела жалобу мэрии на решение Шевелева. В определении пересказана фабула уголовного дела и записано, что участок «в 1983 году был выделен матери ответчика». Затем коллегия сослалась на отмену решения 2013 года и на то, что ущерб, «как было установлено органами предварительного следствия, а в дальнейшем было подтверждено материалами уголовного дела», причинили действия Белого, и взыскала с него 1 505 000 рублей. 1 сентября 2026 года Четвертый кассационный суд жалобу Белого отклонил. Композитор указывал, что, восстанавливая срок, суды отделили департамент от мэрии, а взыскали деньги в пользу самой мэрии, и что после «поворота исполнения» город получит и землю, и ее стоимость. В определении кассации подробно процитировано то же постановление Конституционного суда № 39-П — о том, что материалы прекращенного дела не предрешают вопрос о гражданской ответственности, — и там же коллегия согласилась с краевым судом, который принял постановление о прекращении дела «в качестве надлежащего доказательства» вреда. Вячеслав Овечкин, подписавший иск прокуратуры к Белому, с апреля 2026 года — заместитель председателя Краснодарского краевого суда: его назначили указом президента от 9 апреля. Если решение по его иску обжалуют, апелляцию будет рассматривать этот суд.

От «золотой» свадьбы до задержания в Баку: Взлеты и падения краснодарской судьи Елены Хахалевой

Письма В апреле 2025 года, после иска прокуратуры, деятели культуры обратились к прокурорам Сочи и края с открытым письмом. Его инициатором был Даниил Да, текст помогала редактировать сочинская журналистка Анна Грицевич. Письмо в сокращении опубликовал сайт Sochi1.ru. «Я не могу спокойно смотреть, как растирают в пыль не просто невиновного, не просто пожилого человека, а живого классика, ученика Арама Хачатуряна. Меня дико корежит от творящейся на моих глазах несправедливости, от общественного молчания, которым это дело окружено, от безразличия городских властей, коллег Петра Сергеевича», — объясняет поэт. Письмо подписали руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко, академик Российской академии художеств Юрий Григорян, композитор Татьяна Сергеева, заслуженный артист России Владимир Шохов, тележурналист Федор Буцко и сам Даниил Да. Прокуроры, по словам Белого, не ответили.

В январе 2026 года Даниил Да написал в приемную президента и в правовой департамент мэрии Сочи. 20 января советник департамента письменных обращений администрации президента С. Сафьянников ответил, что президент и его администрация не разрешают по существу обращения «по вопросам, связанным с процессуальной деятельностью судов, органов прокуратуры», и переслал письмо в администрацию Краснодарского края. Обращение в итоге оказалось в правовом департаменте мэрии. Первый заместитель директора департамента Вячеслав Гузенко ответил поэту, что постановлением о прекращении уголовного дела «установлено, что вышеуказанный земельный участок незаконно выбыл из ведения» города и России, а доводы обращения «являются предметом судебного разбирательства». Во втором письме он сообщил, что по иску мэрии арест на имущество Белого не накладывался, а по делу прокуратуры администрация «не является стороной» — хотя иск подан в том числе в интересах города. По словам Белого, письмо поэта «легло на стол тем, против кого было писано». Он называет это «круговоротом жалоб в России». Что дальше Срок на обжалование взыскания в Верховном суде истекает 1 декабря 2026 года. Горишний считает, что основания для жалобы есть: законность восстановления срока, обоснованность взыскания ущерба и исковая давность. «Закон допускал бесплатное оформление земли членами садоводческих товариществ. Если Белый имел такое право независимо от спорного свидетельства, возникает вопрос о самом наличии ущерба. Однако необходимо учитывать правовой статус земель национального парка», — добавляет юрист. «Главная проблема здесь в правовой определенности. Государство признает право собственности в суде, спустя 12 лет его отменяет и взыскивает стоимость имущества. Для этого нужны очень убедительные правовые основания». Но подавать жалобу пока некому. Мачкальян и другие юристы, с которыми советовался Белый, по его словам, скептически оценивают шансы в Верховном суде. «Кроме Мачкальяна мне не к кому обратиться», — пишет композитор. Даниил Да говорит, что Белый согласился показать дело независимому юристу, и обещает объявить сбор денег.

За деньги — Фемида: Госпошлины за обращение в суд вырастут в десятки раз