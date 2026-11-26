26 ноября объединенная пресс-служба судов Кубани сообщила, что Ленинский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество семьи первого заместителя губернатора региона Игоря Галася и связанных с ним лиц. Поводом для иска прокуратуры стали нарушения антикоррупционного законодательства в действиях чиновника.

Суд установил, что Галась покупал имущество, стоимость которого превышала законные доходы его семьи. Кроме того, он лично и через подконтрольных доверенных лиц неправомерно участвовал в предпринимательской деятельности. Чтобы уйти от декларирования источников дохода, Галась оформлял активы на близких родственников и доверенных лиц.