63 объекта почти на миллиард рублей: суд забрал имущество первого вице-губернатора Кубани
Семья Игоря Галася лишилась активов на 970 млн рублей
26 ноября объединенная пресс-служба судов Кубани сообщила, что Ленинский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество семьи первого заместителя губернатора региона Игоря Галася и связанных с ним лиц. Поводом для иска прокуратуры стали нарушения антикоррупционного законодательства в действиях чиновника.
Суд установил, что Галась покупал имущество, стоимость которого превышала законные доходы его семьи. Кроме того, он лично и через подконтрольных доверенных лиц неправомерно участвовал в предпринимательской деятельности. Чтобы уйти от декларирования источников дохода, Галась оформлял активы на близких родственников и доверенных лиц.
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За более чем 18 лет работы Галась и его приближенные купили 63 объекта движимого и недвижимого имущества общей рыночной стоимостью больше 970 млн рублей. Ответчиками по делу, помимо самого первого вице-губернатора, стали 13 человек.
Игорь Галась с 2015 года занимает пост заместителя Вениамина Кондратьева, а с 2021-го — первого вице-губернатора. Чиновник курирует экономический блок региона.
Как писали Юга.ру, бывшему вице-губернатору Кубани Андрею Коробке грозит пять лет за аферу с землей на 15 миллионов.