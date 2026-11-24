Сцена из спектакля «Циники» в доме на улице Кирова © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Сцена из спектакля «Циники» в доме на улице Кирова © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Театральная группировка «Культурные люди» впервые сыграла спектакль «Циники» в столетнем доме на улице Кирова. Еще недавно здание, признанное аварийным, было под угрозой сноса. Теперь дом постепенно обретает новую жизнь — в том числе культурную. Редактор Юга.ру Мария Журавлева побывала на показе 22 ноября и рассказывает, как заброшенное здание стало театральной сценой и почему его история оказалась важной частью спектакля.

«Циники» среди старых стен Спектакль поставили по роману Анатолия Мариенгофа «Циники». Он рассказывает о любви и сложных отношениях на фоне революции, Гражданской войны, голода и разрухи. Впервые роман опубликовали в Берлине в 1928 году, а в СССР — только в 1988-м. Иосиф Бродский называл его одним из самых новаторских произведений русской литературы XX века по стилю и структуре.



Дом и действие спектакля перекликаются не только временем. Старые стены становятся естественными декорациями для истории о революции и разрухе. Облупившаяся краска, следы времени, лепнина на потолке и изразцовая печь — не театральные декорации, а подлинные детали старого дома. Здесь не нужно воссоздавать атмосферу прошлого: она уже есть вокруг зрителей.

Сцены из спектакля «Циники» в доме на улице Кирова © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Режиссер спектакля и руководитель «Культурных людей» Павел Львов-Белов рассказал, почему для постановки выбрали именно этот дом: «Раньше этот спектакль шел на сцене, но мы всегда чувствовали, что ему нужно особое пространство, особый разговор. Темы, которые поднимаются в романе, сегодня близки нам всем. Это не разговор о том, что происходило сто лет назад, а о том, что происходит с нами сейчас. Когда мы зашли в это здание, поняли, что к смыслам, которые мы заложили в спектакль, добавляются другие. Это разговор о старых домах, которых в Краснодаре много и которые находятся в печальном состоянии. Возможно, они сами становятся памятниками цинизма — тому, как к ним относятся сегодня. Эти смыслы появились в спектакле не благодаря нам, а благодаря призракам, которые здесь живут и словно хотят поговорить об этом».

Сцены из спектакля «Циники» в доме на улице Кирова © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Сцены из спектакля «Циники» в доме на улице Кирова © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Сцены из спектакля «Циники» в доме на улице Кирова © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Сцены из спектакля «Циники» в доме на улице Кирова © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Сцены из спектакля «Циники» в доме на улице Кирова © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Сцены из спектакля «Циники» в доме на улице Кирова © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Комната, в которой проходил спектакль, вмещала около 30 зрителей. Актеры играли совсем рядом с публикой, а во время действия открывали окна и выбирались через них наружу. Зрители оказывались буквально внутри происходящего — привычная граница между сценой и зрительным залом почти исчезала. В спектакле звучит много музыки, в том числе песня «Ай» рэпера Хаски. В Краснодаре ее помнят по истории с несостоявшимся концертом в клубе Bounce: тогда музыкант забрался на крышу автомобиля и исполнил трек для собравшихся поклонников.

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Главные роли исполнили Полина Похилко и Федор Львов-Белов — младший брат режиссера Павла Львова-Белова. В постановке также участвуют Алексей Юношев, Александр Савченко, Диана Гончарова и Анастасия Бондаревская. Одну из ключевых ролей исполнил актер Краснодарского Молодежного театра Александр Теханович. «Культурные люди» выступают на разных площадках Краснодара: в театре «Мой» и «Одном театре», пространстве «Факультет», кофейнях и других городских пространствах. В репертуаре группировки — «Дамочки», «Антропос», «Самозванцы», «Человек в футляре», «Жизнь Человека», «Посторонний», «Мой маленький папа», «Ольга» и «Автопортрет».



Режиссер Павел Львов-Белов окончил Краснодарский институт культуры и искусств, сейчас заканчивает обучение в ГИТИСе. Он уже работал с иммерсивным театром в исторических зданиях: в 2021 году участвовал в создании постановки по мотивам выставки «ОТМА» в музее-усадьбе «Дом мецената».

Дом, который решили сохранить Дом на Кирова, 89 построили более ста лет назад. В нем сохранились изразцовая печь и старинная входная дверь с дореволюционными ручками, почтовой прорезью и коваными решетками.

Интерьер старинного дома начала XX века на улице Кирова, 89 в Краснодаре © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Интерьер старинного дома начала XX века на улице Кирова, 89 в Краснодаре © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Интерьер старинного дома начала XX века на улице Кирова, 89 в Краснодаре © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Интерьер старинного дома начала XX века на улице Кирова, 89 в Краснодаре © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Здание приобрели супруги Виктория и Сергей. Ранее они купили квартиру в соседнем доме на Кирова, 70, известном как «Дом с кокошником». Владельцы хотят сохранить оба здания и создать в них пространства для культурных событий. В 2026 году волонтеры «Том Сойер Фест» взялись за фасад дома на Кирова, 89. Они планируют привести в порядок кирпичную кладку, ставни, дверь, навес и элементы крыши.

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