На Кубани с 1 марта 2027 года начнет действовать запрет на продажу электронных сигарет

Запрет начнет действовать с 1 марта 2027 года и будет действовать пять лет — до 1 марта 2032 года.

26 ноября депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли закон, запрещающий розничную продажу электронных сигарет (вейпов) и жидкостей для них на территории Кубани.

Депутат ЗСК Сергей Орленко заявил, что закон направлен на сохранение здоровья жителей, в первую очередь — молодых людей. Он отметил, что около 70% подростков в возрасте от 14 до 16 лет уже пробовали вейпы или регулярно пользуются ими.

Известно, что, помимо запрета, власти планируют проводить профилактическую и разъяснительную работу в образовательных учреждениях.

Законопроект принят в рамках федерального закона № 186-ФЗ от 26 июня 2026 года, который наделил регионы правом самостоятельно запрещать розничную продажу вейпов и жидкостей к ним. По данным на ноябрь 2026 года запрет ввели уже 36 регионов России.