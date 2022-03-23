«Мне не нравятся все эти трущобы». Интервью с новым главным архитектором Краснодара

22 марта главный архитектор Краснодара дал большое интервью радио «КП». Послушали его за вас и законспектировали самое важное

Ранее Юга.ру писали, что 14 марта появилась информация о назначении 29-летнего Артема Саламатина на пост главного архитектора Краснодара. До назначения он возглавлял отдел комфортной городской среды департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

22 марта Артем Саламатин дал интервью радио «КП», он коротко ответил на вопросы граждан и ведущей программы «Гость в студии» Анастасии Барбаш. Интервью с новым архитектором города длится более 40 минут. Журналист Юга.ру послушал его полностью и выбрал наиболее важные темы, которые волнуют горожан: кинотеатр «Аврора», проект «7 улиц», ситуация с дорогами и общественным транспортом, архитектурный облик города и, конечно, туалеты в парках и скверах.

О карьере «Вся моя карьера была связана с благоустройством и внешним обликом. Мне это близко. Я надеюсь, мне удастся реализовать все свои планы, хоть у нас и время непростое сейчас. Будем надеяться на лучшее... Я всегда старался что-то созидать, создавать, предлагать свои идеи. Когда предложили эту должность, я согласился. С одной стороны, это большая ответственность, с другой — этой мой родной город. Я хочу сделать этот город красивым, благоустроенным и комфортным… Когда шел на эту должность, я понимал, что это очень публичное и ответственное место, где нужно отвечать за свои поступки и слова. Буду прикладывать усилия, чтобы улучшить город. Это нужно делать открыто. Даже если мы будем неправы, нам подскажут, в дальнейшем мы будем делать правильно. Всегда нужно находить компромисс. Когда жители говорят, что это не так, им нужно объяснить, показывать на каком-то примере… Я в администрации работаю с 2014 года. Всегда старался свою работу делать так, чтобы людям создавать комфортные условия. Не всегда у нас что-то получается, но я к этому стремлюсь».

О кинотеатре «Аврора» В мае 2019 года администрация Краснодара и компания предпринимателя Сергея Галицкого «Инвестстрой» заключили концессионное соглашение о восстановлении «Авроры». В марте 2021 года чиновники показали презентацию проекта. Реконструкцию планировали завершить к концу 2024 года, а стоимость работ оценили в 2,8 млрд рублей. «К сожалению, мое участие в данном вопросе не так велико — там концессионное соглашение с Сергеем Галицким. Сейчас идет проектирование. Работа движется. Это серьезный объект, который позволит городу приобрести еще одну визитную карточку, как парк «Краснодар», как стадион. Да кинотеатр «Аврора» и был визитной карточкой, но сейчас его уровень поднимут».

О проекте «7 улиц» Этот проект в 2020 году представила бывший главный архитектор Краснодара Наталья Машталир. Он предполагал сужение в два раза улиц Пашковской, Карасунской, Чапаева, Рашпилевской, Красноармейской, Красной и Коммунаров в угоду пешеходам. В 2021 году губернатор Кубани Вениамин Кондратьев приостановил его. После ухода Машталир с поста главного архитектора Краснодара проект «7 улиц» заглох. «Этот проект, если не отменять, то его нужно перерабатывать. Нужно проводить работу, начиная не с улиц, которые сужаются, например Чапаева. Там сузили проезжую часть до одной полосы, сделали велодорожки, на которых паркуются машины. Эффекта положительного это не дало. Мы будем работать в этом направлении: развивать исторические кварталы, чтобы внутри, где есть ветхое жилье, создавать инфраструктуру, в том числе для парковок и благоустройства. К этому нужно компромиссно подходить со стороны бизнеса и администрации. Этому проекту мы больше говорим «нет», но не итоговое «нет».

О проблемах с дорогами, пробками и выделенками Напомним, в октябре 2014 года на улице Северной от Красноармейской до Школьной вводили выделенку. Через три дня из-за сильных заторов ее поручил убрать губернатор Кубани Александр Ткачев. Спустя пять лет выделенные полосы общественного транспорта вновь появились на дорогах Краснодара. Но не все они работают, как надо. Например, на улице Северной (у перекрестка с Октябрьской) выделенная полоса постоянно заставлена автомобилями. «Основные точки кипения для автолюбителей — это пробки, возможно, это заставленный машинами центр, возможно, не совсем развитая система общественного транспорта, который бы забрал на себя часть нагрузки на дороги... У нас ширина улиц такая, что, если создается выделенная полоса, то значительно сужается транспортный поток. Это имеет место быть».

Об иллюминации на улице Красной и пешеходных улицах В 2020 году чиновники планировали обновить декоративную иллюминацию на улице Красной, для этого даже организовали конкурс. Потом выяснилось, что денег на новую иллюминацию у города нет. «Да, иллюминация создает праздничную атмосферу на улице Красной ночью. Возможно, нужно что-то менять. Это пытались делать предшественники. Посмотрим разные варианты, еще к этому вопросу не приступал. Буду работать над этим... Гулять нужно там, где красиво, где созданы условия для этого. Сначала, мне кажется, нужно на большом промежутке Красноармейской или Рашпилевской (прежде чем делать их пешеходными) создать ту инфраструктуру, которую можно посетить, сделать фасады, чтобы там было приятно гулять». Об историческом квартале и о проекте набережной О создании исторического квартала рассказал в 2020 году бывший мэр Краснодара Евгений Первышов. Это территория в центре Краснодара, ограниченная улицами Красной, Красноармейской, Длинной и Пашковской. Там планируют снести ветхие здания и воссоздать историческую среду Екатеринодара. «Что касается исторического квартала, я хочу продолжить эту работу. Нужно создать пилотный проект, который покажет, как развитие исторических кварталов повлияет на улицы. Да, был проект разработан, мы его еще раз смотрим. Недавно выезжали на место. Там еще требуется снести два аварийных дома. После сноса будем корректировать проект. По срокам не могу сказать. Все зависит от экономической обстановки в стране. Непонятно, как будут обстоять дела с финансированием». Общую концепцию единой набережной в 2020 года представила бывший главный архитектор Краснодара Наталья Машталир. Посмотреть его можно здесь. Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов сообщал, что строительство набережной обойдется в 2,5 млрд рублей. По его словам, если эти деньги не выделят из федерального бюджета, город найдет силы на воплощение идеи в жизнь. «По проекту набережной. Он будет возможен после укрепления берега. Это очень дорогостоящий объект. Из-за экономической обстановки подрядчики туда могут не выйти».

О парклетах В 2021 году в мэрии Краснодара предложили около заведений делать парклеты вместо парковок. Бывший главный архитектор Краснодара Наталья Машталир в августе 2021 года написала в своем инстаграме (Instagram принадлежит американской компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что первый в Краснодарском крае парклет открыли на улице Красноармейской, 36. «Считаю, что такие объекты нужно создавать в тех местах, где не возникают точки кипения. И так парковок не хватает, а делают парклеты. Если у нас в центре квартала будут созданы парковки, то тогда можно размещать и парклеты».

О едином облике города. Какое здание архитектор хотел бы снести в первую очередь В октябре 2019 года блогер и урбанист Илья Варламов поделился своим мнением о Краснодаре. Он сказал, что старый центр, который всегда был преимущественно малоэтажным и представлял собой целостную застройку, разорвали многоэтажками. «Лично мне режет глаз здание, если ехать по улице Седина, после Чапаева там по правую сторону стоит «шахматная доска», бело-зеленый дом. Абсолютно безвкусное здание, как по мне, особенно для центра города. Понятно, что давно оно там строилось, все нормативные акты были приняты позже, чем началось стройка. Еще мне не нравятся все эти трущобы, которые внутри исторических кварталов Краснодара». О стиле Краснодара В 2019 году бывший главный архитектор Краснодара Наталья Машталир презентовала дизайн-код города — единый стиль оформления фасадов и вывесок, который призван избавить город от визуального мусора. Это свод технических рекомендаций, разработанный департаментом архитектуры. В 2021 году в мэрии сказали, что в центре Краснодара два здания оформили по дизайн-коду. «Мегаполисного варианта в историческом центре не получится сделать. У нас есть предмет охраны, который гласит, что этажность там должна быть не выше четырех-шести этажей. Из-за этого мы не сможем мегаполис сделать. Это и не нужно. Нам центр нужно делать уютным, красивым. В основном у нас кирпич за основу взят (в плане экстерьеров зданий в историческом центре). Работы, конечно, недешевые по восстановлению кирпичных зданий. Но если все здания, построенные из кирпича, восстановить, то это была бы совсем другая картина».