Власти Краснодара расширят зону платных парковок до конца года. Где именно?
В Краснодаре с 25 декабря платными станут еще пять парковок
8 октября портал 93.RU выяснил, что с 25 декабря в Краснодаре появится больше платных парковок. Оплачивать стоянку придется еще на пяти участках улиц.
Тонкая голубая линия:
Где появятся новые платные места и сколько стоит час парковки:
- улица Ленина (от Октябрьской до Кирова, нечетная сторона) — 60 рублей в час;
- улица Котовского (от Буденного до Рылеева, обе стороны) — 50 рублей в час;
- улица Братьев Игнатовых (от Буденного до Калинина, обе стороны) — 50 рублей в час;
- улица Дзержинского (от Покрышкина до Кореновской, нечетная сторона) — 30 рублей в час;
- улица Онежская (от Уральской до Восточной, обе стороны) — 30 рублей в час.
Отмечается, что улица Онежская проходит от Уральской вдоль коммерческих объектов и промзоны, а затем уходит в частный сектор. Это означает, что платить за парковку теперь придется и жителям частных домов, оставившим автомобили около собственных ворот.
Как писали Юга.ру, Минтранс утвердил новый знак для парковки многодетных семей.
Сегодня, 11:24«Сначала удары, потом сирена»
Краснодарцы пожаловались на запоздалое предупреждение об атаке БПЛА