Власти Краснодара расширят зону платных парковок до конца года. Где именно?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре с 25 декабря платными станут еще пять парковок

8 октября портал 93.RU выяснил, что с 25 декабря в Краснодаре появится больше платных парковок. Оплачивать стоянку придется еще на пяти участках улиц.

Тонкая голубая линия:

Где появятся новые платные места и сколько стоит час парковки:

  • улица Ленина (от Октябрьской до Кирова, нечетная сторона) — 60 рублей в час;
  • улица Котовского (от Буденного до Рылеева, обе стороны) — 50 рублей в час;
  • улица Братьев Игнатовых (от Буденного до Калинина, обе стороны) — 50 рублей в час;
  • улица Дзержинского (от Покрышкина до Кореновской, нечетная сторона) — 30 рублей в час;
  • улица Онежская (от Уральской до Восточной, обе стороны) — 30 рублей в час.

Отмечается, что улица Онежская проходит от Уральской вдоль коммерческих объектов и промзоны, а затем уходит в частный сектор. Это означает, что платить за парковку теперь придется и жителям частных домов, оставившим автомобили около собственных ворот.

Как писали Юга.ру, Минтранс утвердил новый знак для парковки многодетных семей.

Автомобили Город Дороги Краснодар парковки Транспорт

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