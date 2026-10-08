Власти Краснодара расширят зону платных парковок до конца года. Где именно?

В Краснодаре с 25 декабря платными станут еще пять парковок

8 октября портал 93.RU выяснил , что с 25 декабря в Краснодаре появится больше платных парковок. Оплачивать стоянку придется еще на пяти участках улиц.

Где появятся новые платные места и сколько стоит час парковки:

улица Ленина (от Октябрьской до Кирова, нечетная сторона) — 60 рублей в час;

улица Котовского (от Буденного до Рылеева, обе стороны) — 50 рублей в час;

улица Братьев Игнатовых (от Буденного до Калинина, обе стороны) — 50 рублей в час;

улица Дзержинского (от Покрышкина до Кореновской, нечетная сторона) — 30 рублей в час;

улица Онежская (от Уральской до Восточной, обе стороны) — 30 рублей в час.

Отмечается, что улица Онежская проходит от Уральской вдоль коммерческих объектов и промзоны, а затем уходит в частный сектор. Это означает, что платить за парковку теперь придется и жителям частных домов, оставившим автомобили около собственных ворот.