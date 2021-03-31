В центре Краснодара два здания оформили по дизайн-коду
Власти Краснодара 30 марта сообщили, что на пересечении улиц Красной и Северной два здания очистили от «визуального мусора»
Торговые здания на улицах Красной, 162 и Северной, 285/1 в марте привели в соответствие дизайн-коду, который в 2019 году разработал городской департамент архитектуры и градостроительства. Всего с начала 2021 года специалисты выдали рекомендации по оформлению вывесок владельцам и арендаторам 304 зданий, сообщили 30 марта в пресс-службе администрации Краснодара.
По словам главного архитектора Краснодара Натальи Машталир, с начала года от рекламы уже освободили 26 фасадов, а здания на улицах Красной и Северной — наиболее свежие примеры избавления от «визуального мусора».
Напомним, дизайн-код — это свод технических рекомендаций, разработанный городским департаментом архитектуры. В декабре 2020 года в интернете появился сайт краснодарского дизайн-кода. На нем описаны методические рекомендации по оформлению торговых объектов, летних кафе и жилых домов. Также в формате PDF-файлов можно найти информацию о благоустройстве входных групп, кованых крылечек и новогоднем оформлении. Кроме того, предприниматели и владельцы могут узнать порядок обращений по интересующему вопросу в соответствующие ведомства.