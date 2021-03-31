В центре Краснодара два здания оформили по дизайн-коду

Власти Краснодара 30 марта сообщили, что на пересечении улиц Красной и Северной два здания очистили от «визуального мусора»

Торговые здания на улицах Красной, 162 и Северной, 285/1 в марте привели в соответствие дизайн-коду, который в 2019 году разработал городской департамент архитектуры и градостроительства. Всего с начала 2021 года специалисты выдали рекомендации по оформлению вывесок владельцам и арендаторам 304 зданий, сообщили 30 марта в пресс-службе администрации Краснодара.

По словам главного архитектора Краснодара Натальи Машталир, с начала года от рекламы уже освободили 26 фасадов, а здания на улицах Красной и Северной — наиболее свежие примеры избавления от «визуального мусора».