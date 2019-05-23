Появились схемы участков выделенных полос, которые введут в Краснодаре в 2019 году

Стало известно, на каких участках дорог Краснодара появятся выделенные полосы в 2019 году

23 мая в Краснодаре состоялся брифинг, посвященный предстоящей реорганизации движения электротранспорта по улице Красной. На нем журналистам рассказали, что в 2019 году в краевой столице планируют обустроить выделенные полосы длиной 10,5 км на пяти участках дорог. Ориентировочная стоимость проекта — 3 млн 750 тыс. рублей.

Первая выделенная полоса протяженностью 1,1 км появится на улице 1-Мая от Черкасской до 40-летия Победы. Там сейчас проходит два троллейбусных и восемь автобусных маршрутов. По предварительным данным МУП «КТТУ», внедрение выделенной полосы сэкономит около 70 минут в день в среднем по отдельному маршруту. Также нововведение принесет дополнительные 26 тыс. рублей в месяц из-за того, что там сможет пройти еще один рейс. На разработку схемы организации дорожного движения планируется потратить 1 месяц и 600 тыс. рублей.

Вторая выделенная полоса протяженностью 1,8 км появится на улице Тургенева. Там сейчас проходит четыре троллейбусных и 13 автобусных маршрутов. По предварительным данным МУП «КТТУ», внедрение выделенной полосы также сэкономит около 70 минут в день в среднем по отдельному маршруту и принесет дополнительные 21 тыс. рублей в месяц. На разработку схемы организации дорожного движения планируется потратить 1 месяц и 500 тыс. рублей.

Третья выделенная полоса протяженностью 1,4 км появится на улице Тюляева. Там сейчас проходит 19 автобусных маршрутов. По предварительным данным МУП «КТТУ», внедрение выделенной полосы сэкономит около 70 минут в день и принесет дополнительные 29 тыс. рублей в месяц. На разработку схемы организации дорожного движения планируется потратить 1 месяц и 500 тыс. рублей.

Четвертая выделенная полоса протяженностью 3,5 км появится на Проспекте Чекистов. Там сейчас проходит один троллейбусный и девять автобусных маршрутов. По предварительным данным МУП «КТТУ», внедрение выделенной полосы сэкономит около 22 минут в день и принесет дополнительные 7 тыс. рублей в месяц. На разработку схемы организации дорожного движения планируется потратить 1 месяц и 1 млн 350 тыс. рублей.