На ремонт краснодарского цирка выделили почти 2 млрд рублей
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 30 октября заявил, что здание цирка в Краснодаре собираются отремонтировать в течение четырех лет
Из краевого бюджета на эти цели выделили почти 2 млрд рублей. По словам главы края, за четыре года планируют усилить грунт основания здания, заменить крышу, обновить стены и полы помещений, сделать гидроизоляцию.
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В министерстве культуры края рассказали, что все технологические возможности цирка хотят привести к современным нормам и требованиям. Специалисты планируют оснастить здание высокотехнологичным киносветозвуковым оборудованием, а также расширить функции зрительного зала. Ожидается, что помещения для животных можно будет трансформировать в зависимости от прокатной программы. У цирка появится летнее фойе и гостевая парковка.
Техническое задание на реконструкцию здания уже подготовили. Документ направят в департамент строительства, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Здание краснодарского цирка построили в 1970 году. С этого времени его не ремонтировали. Вопрос о реконтрукции впервые начали обсуждать летом 2013 года. На совещании правительства РФ вице-премьер Ольга Голодец поручила забрать у Росгосцирка государственные краснодарский и владивостокский цирки.
Краснодарский цирк передали в собственность краевой администрации в декабре 2014 года. Почти через год краевые власти сообщили, что на реконструкцию цирка необходим 1 млрд рублей.
В июне 2015 года дрессировщик Эдгар Запашный назвал краснодарский цирк одним их худших в стране. По его словам, культурный объект входит в топ-3 цирков России, самых непригодных для выступлений.
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