На ремонт краснодарского цирка выделили почти 2 млрд рублей

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 30 октября заявил, что здание цирка в Краснодаре собираются отремонтировать в течение четырех лет

Из краевого бюджета на эти цели выделили почти 2 млрд рублей. По словам главы края, за четыре года планируют усилить грунт основания здания, заменить крышу, обновить стены и полы помещений, сделать гидроизоляцию.

В министерстве культуры края рассказали, что все технологические возможности цирка хотят привести к современным нормам и требованиям. Специалисты планируют оснастить здание высокотехнологичным киносветозвуковым оборудованием, а также расширить функции зрительного зала. Ожидается, что помещения для животных можно будет трансформировать в зависимости от прокатной программы. У цирка появится летнее фойе и гостевая парковка.

Техническое задание на реконструкцию здания уже подготовили. Документ направят в департамент строительства, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.