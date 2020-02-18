Мэрия Краснодара решила сделать около дома купца Лихацкого исторический екатеринодарский квартал

Напомним, накануне стало известно о том, что мэрия решила самостоятельно восстановить дом купца Лихацкого на улице Красной, 118/1, а также комплексно обновить часть квартала. Дом считается памятником архитектуры, однако его состояние признали неудовлетворительным — во время строительства гостиницы Marriott историческое здание использовали как склад стройматериалов. Их заносили прямо внутрь дома, а вокруг раскопали траншею для прокладки коммуникаций.

Во время открытой встречи в мэрии глава Краснодара Евгений Первышов рассказал, что на прилегающей к дому купца Лихацкого территории находятся еще семь зданий, которые необходимо охранять — четыре объекта культурного наследия и три объекта, включенные приказом управления госохраны объектов культурного наследия Краснодарского края как градоформирующие объекты.

«Итого на территории — восемь объектов, которые подлежат охране. В целом мы видим почти половину квартала, который ограничен улицами Длинной и Красноармейской. Эту территорию мы планируем реставрировать и благоустраивать», — сообщил он.

По словам Первышова, этот участок планируется превратить в полноценный исторический комплекс, в котором будет воссоздана «историческая среда Екатеринодара»:

«Необходимо поднять архивы — вплоть до того, какие были в 18–19 веке были лавочки, фонари и так далее. Чтобы мы могли использовать весь комплекс объектов исторического наследия, и воссоздать вокруг, рядом с домом купца Лихацкого, историческую городскую среду. С сохранением всех объектов, их реставрацией и, соответственно, дальнейшим использованием всех объектов для наших городских мероприятий».

Глава города уточнил, что еще не все объекты из восьми зданий возвращены в муниципальную собственность, но работы по этому вопросу продолжаются.

В целом обустройство этой территории в мэрии поделили на два этапа. В течение первого займутся непосредственно домом купца — определят источник финансирования, сформируют проектно-сметную документацию и реставрируют здание. Во время второго этапа разработают концепцию развития прилегающего участка, а затем запустят проект, добавили в пресс-службе мэрии.