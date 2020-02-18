Мэрия Краснодара решила сделать около дома купца Лихацкого исторический екатеринодарский квартал

Краснодарский край

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В мэрии Краснодара 18 февраля прошла встреча, на которой обсудили восстановление дома купца Лихацкого и прилегающей территории

Напомним, накануне стало известно о том, что мэрия решила самостоятельно восстановить дом купца Лихацкого на улице Красной, 118/1, а также комплексно обновить часть квартала. Дом считается памятником архитектуры, однако его состояние признали неудовлетворительным — во время строительства гостиницы Marriott историческое здание использовали как склад стройматериалов. Их заносили прямо внутрь дома, а вокруг раскопали траншею для прокладки коммуникаций.

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Во время открытой встречи в мэрии глава Краснодара Евгений Первышов рассказал, что на прилегающей к дому купца Лихацкого территории находятся еще семь зданий, которые необходимо охранять — четыре объекта культурного наследия и три объекта, включенные приказом управления госохраны объектов культурного наследия Краснодарского края как градоформирующие объекты.

«Итого на территории — восемь объектов, которые подлежат охране. В целом мы видим почти половину квартала, который ограничен улицами Длинной и Красноармейской. Эту территорию мы планируем реставрировать и благоустраивать», — сообщил он.

По словам Первышова, этот участок планируется превратить в полноценный исторический комплекс, в котором будет воссоздана «историческая среда Екатеринодара»:
«Необходимо поднять архивы — вплоть до того, какие были в 18–19 веке были лавочки, фонари и так далее. Чтобы мы могли использовать весь комплекс объектов исторического наследия, и воссоздать вокруг, рядом с домом купца Лихацкого, историческую городскую среду. С сохранением всех объектов, их реставрацией и, соответственно, дальнейшим использованием всех объектов для наших городских мероприятий».

Глава города уточнил, что еще не все объекты из восьми зданий возвращены в муниципальную собственность, но работы по этому вопросу продолжаются.

В целом обустройство этой территории в мэрии поделили на два этапа. В течение первого займутся непосредственно домом купца — определят источник финансирования, сформируют проектно-сметную документацию и реставрируют здание. Во время второго этапа разработают концепцию развития прилегающего участка, а затем запустят проект, добавили в пресс-службе мэрии.

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Также на встрече обсудили и соседние дома, находящиеся в пределах квартала по улице Длинной между Красной и Красноармейской. Дом на Красной, 101, отметил Первышов, все еще находится в частной собственности.

«Предполагается, что здесь тоже будет общественный объект. Ни офисного, ни жилого строительства не предполагается. Есть варианты решений, но я пока не буду их озвучивать», — уточнил мэр.

Кроме того, глава города обозначил будущее здания первой городской больницы на Красной, 103, и дома сестер милосердия на Красноармейской, 97. Он рассказал, что по ним также есть решение, однако в случае с больницей для нее сначала необходимо построить новое здание. Для реставрации второго здания, по его словам, «есть возможность привлечения внебюджетных источников, которые будут направлены на поддержание его технического состояния».

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