В центре Краснодара хотят сделать из парковочных мест общественные пространства

Парклеты — это небольшая зона отдыха, являющаяся продолжением тротуара. В основном их устанавливают на автомобильных парковках в один уровень с тротуаром, там самым превращая парковочное место в общественное пространство.

Содержатся и финансируются такие пространства предпринимателями, местными жителями и общественными организациями, при этом парклеты открыты и доступны для всех. Там есть места для сидения, озеленение, парковка для велосипедов и предметы искусства.