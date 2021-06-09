В центре Краснодара хотят сделать из парковочных мест общественные пространства
8 июня администрация Краснодара предложила предпринимателям обустроить парклеты около заведений
Парклеты — это небольшая зона отдыха, являющаяся продолжением тротуара. В основном их устанавливают на автомобильных парковках в один уровень с тротуаром, там самым превращая парковочное место в общественное пространство.
Содержатся и финансируются такие пространства предпринимателями, местными жителями и общественными организациями, при этом парклеты открыты и доступны для всех. Там есть места для сидения, озеленение, парковка для велосипедов и предметы искусства.
«Парклеты отражают разнообразие и творческий потенциал людей и организаций, которые их спонсируют и разрабатывают. Они также отражают стремление города поощрять пешие прогулки, езду на велосипеде и укреплять наши сообщества», — отметили в неофициальном инстаграме отдела городской среды департамента архитектуры и градостроительства Краснодара.
Читайте также:
Накануне представители администрации Краснодара встретились с предпринимателями, заведения которых расположены на улице Красноармейской, и предложили им в рамках проекта «7 улиц» обустроить парклеты.
Варианты исполнения парклетов опубликовали на сайте дизайн-кода Краснодара.
Читайте также:
Напомним, дизайн-код — это свод технических рекомендаций, разработанный городским департаментом архитектуры. Весной 2019 года его презентовала главный архитектор города Наталья Машталир. В конце декабря 2020-го появился сайт краснодарского дизайн-кода. Там собраны методические рекомендации по оформлению торговых объектов, летних кафе и жилых домов.