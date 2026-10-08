Байкеры Краснодара считают незаконным запрет езды на мотоциклах по Кубанской Набережной

Байкеры Краснодара требуют от властей обосновать запрет на езду на мотоциклах и намерены обратиться в суд, если документов не будет

Повод — запрет движения мотоциклов по Кубанской Набережной на участке от Тургенева до Оранжерейной. С 26 сентября ограничение действует ежедневно с 21:00 до 07:00, и соответсвующие знаки уже установлены.

8 октября представители сообщества «МотоКраснодар» сообщили Юга.ру, что готовят коллективное обращение в городскую администрацию и департамент транспорта. На сегодняшний день его подписали более 50 человек.

В мотосообществе заявили, что не оспаривают право властей регулировать дорожное движение. При этом байкеры хотят получить документы, на основании которых ввели именно этот запрет.

В обращении байкеры запросят заверенные копии документов, связанных с введением ограничения: акт, сведения о его публикации, проект организации дорожного движения, схему установки знаков и обоснование запрета именно для мотоциклов. Если документы не предоставят, «МотоКраснодар» намерен подать коллективный административный иск к мэрии Краснодара.

Напомним, в ноябре 2025 года в Краснодаре ограничили проезд мотоциклов по улицам Красной (от Советской до Офицерской) и Шоссе Нефтяников (от Офицерской до Гаврилова).

7 октября в администрации кубанской столицы заявили о планах ограничить ночное движение мототранспорта по всему городу — с 22:00 до 06:00. Ограничение коснется мотоциклов, мопедов, квадроциклов, питбайков и другого мототранспорта, но не будет распространяться на экстренные службы.