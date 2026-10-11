Сбой «Яндекса» в Краснодарском крае: дата-центры компании в третий раз за неделю атаковали БПЛА
Масштабный сбой затронул сервисы «Яндекса» по всей России, включая Краснодарский край. Проблемы возникли после очередного удара дронов по инфраструктуре компании
11 октября в Yandex Cloud Alerts сообщили, что в результате атаки БПЛА пострадал дата-центр «Яндекса» во Владимире. Его работа полностью остановлена. Пострадавших нет, на месте происшествия работают специалисты. В компании предупредили о «неустойчивости конфигурации ресурсов» и сохранении аварийного режима платформы.
По данным «Сбой.рф», сразу после ЧП пользователи по всей стране, в том числе в Краснодарском крае, начали массово жаловаться на перебои в работе сервисов. Читатели Юга.ру рассказали, что приложение такси не может определить геолокацию, выдает ошибку данных и не дает оформить заказ.
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Кроме того, сбои затронули систему «Умный дом с Алисой» и поисковую систему компании.
Напомним, что это не первая атака на дата-центры компании на текущей неделе. Ранее беспилотники ударили по объектам «Яндекса» в Калуге, где из-за повреждений вышли из строя несколько модулей, а также в городе Сасове Рязанской области, где после удара дрона вспыхнул пожар и была полностью остановлена работа центра.
Как писали Юга.ру, Россия стала лидером по публичным утечкам баз данных.