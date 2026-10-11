Сбой «Яндекса» в Краснодарском крае: дата-центры компании в третий раз за неделю атаковали БПЛА

11 октября в Yandex Cloud Alerts сообщили, что в результате атаки БПЛА пострадал дата-центр «Яндекса» во Владимире. Его работа полностью остановлена. Пострадавших нет, на месте происшествия работают специалисты. В компании предупредили о «неустойчивости конфигурации ресурсов» и сохранении аварийного режима платформы.

По данным «Сбой.рф», сразу после ЧП пользователи по всей стране, в том числе в Краснодарском крае, начали массово жаловаться на перебои в работе сервисов. Читатели Юга.ру рассказали, что приложение такси не может определить геолокацию, выдает ошибку данных и не дает оформить заказ.