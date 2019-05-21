Компания Галицкого наконец взялась за реконструкцию «Авроры»
Мэр Краснодара Евгений Первышов и гендиректор компании «Инвестстрой» (принадлежит бизнесмену Сергею Галицкому) Сергей Трунов 21 мая подписали концессионное соглашение о реконструкции кинотеатра «Аврора»
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По словам Трунова, в течение трех месяцев проведут экспертизу кинотеатра. Прежде чем приступить к реконструкции, на протяжении полутора лет будут идти проектные работы, на время проведения которых здание законсервируют. Это необходимо, чтобы обеспечить сохранность несущих конструкций. Согласно соглашению, «Аврора» останется киноконцертным залом.
«В России это первое концессионное соглашение такого масштаба. 2,8 млрд рублей будет направлено на сохранение памятника культурного наследия. Со своей стороны и дальше будем оказывать помощь и содействие, чтобы как можно быстрее один из кинозалов Краснодара вновь начал работать и принимать посетителей», — цитирует главу города корреспондент портала Юга.ру.
Как сообщали Юга.ру, в 2015 году «Аврору» закрыли на реконструкцию. На ремонт хотели выделить 134 млн рублей. Однако в 2016 году государственную программу закрыли и проект заморозили.
В июле 2017-го Сергей Галицкий согласился отремонтировать «Аврору» на условиях государственно-частного партнерства. В феврале следующего года, после ухода из «Магнита» Галицкий обсудил с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым будущий ремонт кинотеатра. Бизнесмен заявил, что не отказывается от проекта.
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В августе 2018 года мэр Краснодара рассказал, что администрация добилась расторжения договора с подрядчиком по «Авроре». В сентябре депутаты гордумы изменили назначение территории вокруг «Авроры». Это было необходимо, чтобы заключить концессионное соглашение [договор о реконструкции объектов недвижимости, находящейся в собственности государства, за счет инвестора, который сможет эксплуатировать объект и собирать доход — Юга.ру].
В марте Галицкий подал в мэрию Краснодара документы о намерении восстановить «Аврору». Первышов подписал официальное постановление администрации Краснодара о возможности заключения концессионного соглашения.
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