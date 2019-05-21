Компания Галицкого наконец взялась за реконструкцию «Авроры»

По словам Трунова, в течение трех месяцев проведут экспертизу кинотеатра. Прежде чем приступить к реконструкции, на протяжении полутора лет будут идти проектные работы, на время проведения которых здание законсервируют. Это необходимо, чтобы обеспечить сохранность несущих конструкций. Согласно соглашению, «Аврора» останется киноконцертным залом.

«В России это первое концессионное соглашение такого масштаба. 2,8 млрд рублей будет направлено на сохранение памятника культурного наследия. Со своей стороны и дальше будем оказывать помощь и содействие, чтобы как можно быстрее один из кинозалов Краснодара вновь начал работать и принимать посетителей», — цитирует главу города корреспондент портала Юга.ру.