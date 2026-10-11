В Сочи обломки беспилотника упали у аэропорта и жилых домов: задерживаются десятки рейсов

Краснодарский край

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  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Власти рассказали о последствиях атаки БПЛА в Сочи. Никто не пострадал

Утром 11 октября оперштаб Краснодарского края сообщил, что ночью Сочи атаковали БПЛА. Фрагменты беспилотников упали на территории городского аэропорта, вызвав возгорание в одном из административных зданий, которое уже потушили.

Также обломки упали в частном секторе и возле отелей: в одном из домов повреждена кровля, в другом возник пожар. Обошлось без погибших и пострадавших.

Защищал жену от панических атак:

Мэр Сочи Андрей Прошунин рассказал, что обломки БПЛА были обнаружены по трем адресам в Адлерском районе. В Хостинском, Центральном и Лазаревском районах обстановка остается штатной.

По данным Росавиации, в аэропорту Сочи с 23:43 10 октября до 9:23 11 октября действовали ограничения на полеты. Согласно онлайн-табло, сейчас в воздушной гавани задерживаются 85 рейсов (39 на вылет и 46 на прилет), еще три рейса отменены.

Как писали Юга.ру, вечером 9 октября в Туапсе обломки беспилотника ранили человека, на горе вспыхнул пожар.

Авиация Аэропорты Происшествия СВО Сочи

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В Сочи обломки беспилотника упали у аэропорта и жилых домов: задерживаются десятки рейсов
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