В Сочи обломки беспилотника упали у аэропорта и жилых домов: задерживаются десятки рейсов

Власти рассказали о последствиях атаки БПЛА в Сочи. Никто не пострадал

Утром 11 октября оперштаб Краснодарского края сообщил, что ночью Сочи атаковали БПЛА. Фрагменты беспилотников упали на территории городского аэропорта, вызвав возгорание в одном из административных зданий, которое уже потушили.



Также обломки упали в частном секторе и возле отелей: в одном из домов повреждена кровля, в другом возник пожар. Обошлось без погибших и пострадавших.

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Мэр Сочи Андрей Прошунин рассказал, что обломки БПЛА были обнаружены по трем адресам в Адлерском районе. В Хостинском, Центральном и Лазаревском районах обстановка остается штатной.



По данным Росавиации, в аэропорту Сочи с 23:43 10 октября до 9:23 11 октября действовали ограничения на полеты. Согласно онлайн-табло, сейчас в воздушной гавани задерживаются 85 рейсов (39 на вылет и 46 на прилет), еще три рейса отменены.