Власти Краснодара объяснили, почему не все общественные туалеты открылись вовремя
В администрации Краснодара 18 марта рассказали порталу Юга.ру подробности о ситуации с бесплатными туалетами
В ноябре 2020 года порталу Юга.ру стало известно, что в Краснодаре работали только два туалетных модуля — в сквере Дружбы народов и около Ботанического сада. Остальные туалеты не функционировали из-за отсутствия подрядной организации, которая должна обслуживать кабины.
В начале марта в мэрии обсудили ситуацию с бесплатными туалетами в зеленых зонах города и заявили, что к середине месяца в Краснодаре заработают более десяти туалетных модулей.
Накануне краснодарец Виталий Черкасов решил проверить работу общественных туалетов в городе. Он побывал в шести местах, однако все туалеты там были закрыты.
«15 марта обещанные бесплатные туалеты не заработали в Краснодаре. Хотя муниципальный контракт № 0318300119421000158 на 8,4 млн рублей с коммерческой структурой заключен. Туалеты закрыты, без опознавательных знаков, без графиков работы, без информации о том кто обслуживает и кому жаловаться, если не будет положенного жидкого мыла, воды, бумаги или рабочей сушилки рук. А за такие перебои обслуживающую организацию положено штрафовать», — написал горожанин в своем инстаграме.
Портал Юга.ру 18 марта поинтересовался у городской мэрии, все ли обещанные туалеты уже заработали. В МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» рассказали, что к сегодняшнему дню в парках и скверах Краснодара открыли пять бесплатных туалетов:
- в сквере «Пограничников»;
- в Фестивальном сквере;
- в Молодежном сквере;
- в сквере Дружбы народов;
- в Майском сквере.
Кроме того, одну из двух кабинок сегодня открыли на территории возле Ботанического сада имени Косенко. Однако при пуске воды выяснилось, что во время морозов вышли из строя насосы и пластиковые трубы. Их планируют заменить до конца сегодняшнего дня.
Также к концу недели должен заработать туалет в сквере Казачьей славы — его открытие отложили, так как сейчас там восстановливают окна и меняют двери. Помимо этого, до 22 марта планируют открыть туалеты:
- в Вишняковском сквере;
- в сквере имени 80-летия образования Краснодарского края;
- в Мариинском сквере;
- в Субботнем сквере.
В пресс-службе мэрии уточнили, что город заключил муниципальный контракт с подрядчиком, который будет обслуживать туалеты. Сейчас некоторые из них приводят в нормативное состояние. Из-за обильных осадков и температурных качелей в некоторых модулях необходимо выполнить текущий ремонт или заменить оборудование.
Туалеты будут работать по графику: по 31 октября — с 10:00 до 22:00, с 1 ноября по 31 декабря — с 10:00 до 20:00.