Власти Краснодара объяснили, почему не все общественные туалеты открылись вовремя

В администрации Краснодара 18 марта рассказали порталу Юга.ру подробности о ситуации с бесплатными туалетами

В ноябре 2020 года порталу Юга.ру стало известно, что в Краснодаре работали только два туалетных модуля — в сквере Дружбы народов и около Ботанического сада. Остальные туалеты не функционировали из-за отсутствия подрядной организации, которая должна обслуживать кабины. В начале марта в мэрии обсудили ситуацию с бесплатными туалетами в зеленых зонах города и заявили, что к середине месяца в Краснодаре заработают более десяти туалетных модулей.

Накануне краснодарец Виталий Черкасов решил проверить работу общественных туалетов в городе. Он побывал в шести местах, однако все туалеты там были закрыты. «15 марта обещанные бесплатные туалеты не заработали в Краснодаре. Хотя муниципальный контракт № 0318300119421000158 на 8,4 млн рублей с коммерческой структурой заключен. Туалеты закрыты, без опознавательных знаков, без графиков работы, без информации о том кто обслуживает и кому жаловаться, если не будет положенного жидкого мыла, воды, бумаги или рабочей сушилки рук. А за такие перебои обслуживающую организацию положено штрафовать», — написал горожанин в своем инстаграме.