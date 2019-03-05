Мэр Краснодара рассказал, сколько будет стоить набережная от Рождественского парка до Тургеневского моста

Мэр Краснодара Евгений Первышов 5 марта рассказал подробности строительства первого этапа единой набережной

Об этом глава города сообщил во время отчета по итогам 2018 года. Город готовит схему поэтапного строительства набережной. В первую очередь планируют строить берегоукрепление, а в дальнейшем — пешеходную зону в Юбилейном микрорайоне, вдоль Затона и на Гидрострое. Всего планируется построить 30 км набережной.

Проект разбили на этапы, чтобы можно было создавать отдельные участки, а потом соединять их. Мэр отметил, что первым большим участком станет отрезок набережной от Рождественского парка в Юбилейном до Тургеневского моста протяженностью 4 км. Строительство оценили в 2,5 млрд рублей.

Реализация проекта займет около трех лет с момента получения финансирования. Первышов отметил, что проект уже готов и прошел госэкспертизу. То, что сделали ранее на Кубанской набережной, улицах Кожевенной и Рождественской Набережной, уже включено в него.