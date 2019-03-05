Мэр Краснодара рассказал, сколько будет стоить набережная от Рождественского парка до Тургеневского моста
Мэр Краснодара Евгений Первышов 5 марта рассказал подробности строительства первого этапа единой набережной
Об этом глава города сообщил во время отчета по итогам 2018 года. Город готовит схему поэтапного строительства набережной. В первую очередь планируют строить берегоукрепление, а в дальнейшем — пешеходную зону в Юбилейном микрорайоне, вдоль Затона и на Гидрострое. Всего планируется построить 30 км набережной.
Проект разбили на этапы, чтобы можно было создавать отдельные участки, а потом соединять их. Мэр отметил, что первым большим участком станет отрезок набережной от Рождественского парка в Юбилейном до Тургеневского моста протяженностью 4 км. Строительство оценили в 2,5 млрд рублей.
Реализация проекта займет около трех лет с момента получения финансирования. Первышов отметил, что проект уже готов и прошел госэкспертизу. То, что сделали ранее на Кубанской набережной, улицах Кожевенной и Рождественской Набережной, уже включено в него.
Мэр добавил, что сразу 2,5 млрд рублей на строительство никто не даст, но даже если деньги не выделят из федерального бюджета, город найдет силы, как воплотить это в жизнь.
Как сообщали Юга.ру, в октябре 2017 года Первышов говорил, что проект берегоукрепления Кубани на участке от Тургенева до Рождественского парка невозможен без участия в государственной программе, так как его стоимость составит около 30 млрд рублей.
Планировку территории начали в декабре 2017 года. В ноябре 2018-го проект берегоукрепления набережной от Рождественского парка до Тургеневского моста утвердили.
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