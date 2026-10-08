В Краснодаре ремонт коллектора на Красных Партизан продлится четыре месяца

Вместо 15 метров трубы нужно заменить 190. Коллектор сильно изношен и работает с 1960-х годов

7 октября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что ремонт поврежденного канализационного коллектора на пересечении улицы Красных Партизан и проезда Кропоткина займет четыре месяца. После вскрытия дороги выяснилось, что заменить придется не 15 метров трубы, как планировалось, а 190 метров.

По словам директора по производству «Краснодар Водоканала» Станислава Гераськова, работы идут круглосуточно и не повлияют на подачу воды жителям.