В Краснодаре ремонт коллектора на Красных Партизан продлится четыре месяца
Вместо 15 метров трубы нужно заменить 190. Коллектор сильно изношен и работает с 1960-х годов
7 октября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что ремонт поврежденного канализационного коллектора на пересечении улицы Красных Партизан и проезда Кропоткина займет четыре месяца. После вскрытия дороги выяснилось, что заменить придется не 15 метров трубы, как планировалось, а 190 метров.
По словам директора по производству «Краснодар Водоканала» Станислава Гераськова, работы идут круглосуточно и не повлияют на подачу воды жителям.
Читайте также:
Из-за ремонта ограничено движение по трем полосам на выезд из города (от улицы Брюсова до Энгельса), проезд сохраняется по двум полосам.
Напомним, что 25 сентября на Красных Партизан образовался провал из-за повреждения двухметрового коллектора 1960-х годов. Изначально ремонтные работы планировали завершить до конца октября.
Как писали Юга.ру, 6 октября асфальт провалился в центре Краснодара. На перекрестке Красной и Длинной ограничили движение.