В Краснодаре ремонт коллектора на Красных Партизан продлится четыре месяца

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта мэрии Краснодара krd.ru
    © Скриншот с сайта мэрии Краснодара krd.ru

Вместо 15 метров трубы нужно заменить 190. Коллектор сильно изношен и работает с 1960-х годов

7 октября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что ремонт поврежденного канализационного коллектора на пересечении улицы Красных Партизан и проезда Кропоткина займет четыре месяца. После вскрытия дороги выяснилось, что заменить придется не 15 метров трубы, как планировалось, а 190 метров.

По словам директора по производству «Краснодар Водоканала» Станислава Гераськова, работы идут круглосуточно и не повлияют на подачу воды жителям. 

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Напомним, что 25 сентября на Красных Партизан образовался провал из-за повреждения двухметрового коллектора 1960-х годов. Изначально ремонтные работы планировали завершить до конца октября.

Как писали Юга.ру, 6 октября асфальт провалился в центре Краснодара. На перекрестке Красной и Длинной ограничили движение.

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В Краснодаре ремонт коллектора на Красных Партизан продлится четыре месяца
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