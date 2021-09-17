Когда отремонтируют цирк в Краснодаре и как он сейчас выглядит? Показываем здание с высоты птичьего полета

Портал Юга.ру спросил у краевых властей, когда начнется ремонт цирка в Краснодаре, и показывает, как выглядит здание сейчас

Здание Краснодарского цирка построили в 1970 году. С этого времени его ни разу не ремонтировали. Крыша здания протекает, на стенах дыры и трещины, а фасад разъедает плесень и грибок.

Вопрос о реконструкции цирка впервые начали обсуждать летом 2013 года. На совещании правительства РФ вице-премьер Ольга Голодец поручила забрать у Росгосцирка государственные краснодарский и владивостокский цирки.

В декабре 2014 года Краснодарский цирк передали в собственность краевой администрации. Затем власти сообщили, что на его реконструкцию необходим 1 млрд рублей.

В 2015 году кубанские власти начали подготовку технического задания на реконструкцию цирка. После этого должны были разрабатывать проектно-сметную документацию. Тогда в пресс-службе краевой администрации говорили, что после ремонта цирк сможет вмещать 400 тыс. зрителей и давать 200 представлений в год.

В 2020 году губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что на ремонт цирка выделили 1 млрд 895 млн рублей. Он говорил, что за четыре года планируют усилить грунт основания здания, заменить крышу, обновить стены и полы помещений, сделать гидроизоляцию.