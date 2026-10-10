Загадка группового портрета. В Краснодаре расскажут о картине Веласкеса «Менины»

Краснодарский край

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  • Диего Веласкес, «Менины», 1656 год © Изображение является общественным достоянием
    Диего Веласкес, «Менины», 1656 год © Изображение является общественным достоянием

В Краснодаре искусствовед расскажет о групповом портрете, над разгадкой которого бьются уже несколько столетий (12+)

Искусствовед и издатель Яна Манакова проведет 18 октября лекцию «Диего Веласкес «Менины». Спикер расскажет об одной из самых загадочных картин в истории искусства.

Участники узнают, кто именно изображен в комнате и почему художник собрал этих людей вместе. Отдельно поговорят о том, что отражается в зеркале на дальней стене и какую роль эта деталь играет в композиции.

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Также спикер расскажет, за что «Менины» называют «теологией живописи» и какой смысл вкладывают в это определение. Кроме того, собравшиеся обсудят, как Веласкесу удалось превратить обычную придворную сцену в глубокий разговор о самом искусстве.

Картина «Менины» Диего Веласкеса, написанная в 1656 году, считается одной из вершин мирового искусства и главным шедевром мадридского музея Прадо. Над разгадкой группового портрета искусствоведы бьются уже несколько столетий.

Лекция состоится 18 октября в кофейне «Зацепи» на Постовой, 8. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 11 октября пройдет лекция о благотворительности в Российской империи.

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Загадка группового портрета. В Краснодаре расскажут о картине Веласкеса «Менины»
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