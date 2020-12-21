В Краснодаре решили пока не менять иллюминацию на улице Красной, потому что на это нет денег

Напомним, в начале февраля мэр Краснодара Евгений Первышов предложил заменить гирлянды на улице Красной, так как существующие ежедневно выходили из строя. После этого старую подсветку сняли , а 10 марта главный архитектор города Наталья Машталир объявила конкурс на лучший дизайн новой иллюминации. В начале июня мэрия сообщила о начале голосования за лучший проект из числа тех, которые уже прислали.

Власти Краснодара 21 декабря рассказали, что на улице Красной продолжают приводить в порядок декоративную подсветку. Со временем ее хотят заменить на более современную, однако это требует значительных затрат. Из-за ситуации с коронавирусом мэрия решила отложить полную замену иллюминации.

Система наружного декоративного освещения на улице Красной состоит из 52 перетяжек, в каждой из которых — по семь светящихся кругов. Иллюминацию смонтировали в 2009 году, сейчас ее элементы нуждаются в ремонте, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Все 364 светодиодных круга, которые установлены на участке от улицы Пушкина до Длинной, поочередно снимают и обследуют, после чего заменяют вышедшие из строя светодиоды и монтируют круги на прежние места. Специалисты уже починили 165 светодиодных кругов. До конца декабря полностью отремонтируют еще 156.

Как писали Юга.ру, в начале ноября декоративную иллюминацию по улице Красной отключили из-за коронавирусных ограничений. Напомним, ранее иллюминацию убрали от улицы Мира до Советской, при этом на остальных участках она осталась.