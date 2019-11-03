«Неуместные многоэтажки уничтожают историческую среду». Варламов рассказал, что не так с Краснодаром

Краснодарский край

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Блогер и урбанист Илья Варламов 2 ноября опубликовал видеоотчет, в котором поделился мнением о Краснодаре

Варламов побывал в столице Кубани 18 октября и выступил на бизнес-форуме «Дело за малым». Перед мероприятием он прогулялся по центру Краснодара и посетил музыкальный Микрорайон.

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В видео, опубликованном 2 ноября, урбанист сказал, что аэропорт Краснодара напомнил ему рынок.

«Как комары в тайге меня облепили таксисты, которые начали впиваться хоботками в мой мозг. Первый признак того, что что-то идет не так, — это нелегальные таксисты в аэропорту. Значит, нет порядка, а без порядка чудес не бывает», — пояснил Варламов.

По его мнению, одна из проблем Краснодара, — то, что старый центр, который всегда был преимущественно малоэтажным и представлял собой целостную застройку, разорвали многоэтажками.

«Мэрия часто заявляет, что сохранила памятники архитектуры. Но из-за того, что здесь появляются совершенно неуместные новые доминанты, которые никак не взаимодействуют с окружением, они уничтожают всю среду, а среда — это главная ценность города, — сказал блогер. — Понятно, что в городе рано или поздно разрушаются здания, нужно строить что-то на их месте. В этом нет ничего страшного, но это очень сложно, потому что нужно строить деликатно, с уважением к исторической среде и сложившейся застройке. Часто, когда показываешь удачные европейские примеры, тебе отвечают люди: "То же самое и у нас!". Но они не видят разницу между деликатным новым строением, которое служит фоном для исторической застройки, и барахлом с вентфасадом и цветным остеклением. Вкус надо воспитывать».   

Варламов возмутился тем, что в центре города машины припаркованы за знаком «Парковка запрещена», в том числе на тротуаре, который отделен от дороги забором, и на пешеходном переходе. При этом паркоматы не работают и нарушителей не штрафуют.

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По мнению урбаниста, архитектура нового здания суда (рядом с Пушкинской библиотекой) — не вопиюще плохая, однако город упустил возможность получить новую достопримечательность. Кроме того, его возмутили стенды со схемами эвакуации с крышей и на замке, которые установили в парках, и то, что лавочки в сквере Дружбы народов поставили спиной к фонтанам. Негодование Варламова вызвали пропорции фонарей, оформленных в историческом стиле. Также он отметил нехватку типовых заборов.

Среди плюсов города урбанист назвал трамваи без рекламы и то, что на улицах высажены деревья. Он удивился тому, что в центре сохранились исторические детали фасадов — кованые резные козырьки или старые столбы. Также ему понравилось то, что территорию перед Домом книги не застроили и сохранили советскую мозаику.

Варламов предложил жильцам Мавританского дома обратиться в его фонд «Внимание», который попытается помочь в восстановлении здания.

Архитектура Благоустройство Илья Варламов Историческая среда История Краснодар

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