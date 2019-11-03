«Неуместные многоэтажки уничтожают историческую среду». Варламов рассказал, что не так с Краснодаром

Варламов побывал в столице Кубани 18 октября и выступил на бизнес-форуме «Дело за малым». Перед мероприятием он прогулялся по центру Краснодара и посетил музыкальный Микрорайон.

В видео, опубликованном 2 ноября, урбанист сказал, что аэропорт Краснодара напомнил ему рынок.

«Как комары в тайге меня облепили таксисты, которые начали впиваться хоботками в мой мозг. Первый признак того, что что-то идет не так, — это нелегальные таксисты в аэропорту. Значит, нет порядка, а без порядка чудес не бывает», — пояснил Варламов.

По его мнению, одна из проблем Краснодара, — то, что старый центр, который всегда был преимущественно малоэтажным и представлял собой целостную застройку, разорвали многоэтажками.

«Мэрия часто заявляет, что сохранила памятники архитектуры. Но из-за того, что здесь появляются совершенно неуместные новые доминанты, которые никак не взаимодействуют с окружением, они уничтожают всю среду, а среда — это главная ценность города, — сказал блогер. — Понятно, что в городе рано или поздно разрушаются здания, нужно строить что-то на их месте. В этом нет ничего страшного, но это очень сложно, потому что нужно строить деликатно, с уважением к исторической среде и сложившейся застройке. Часто, когда показываешь удачные европейские примеры, тебе отвечают люди: "То же самое и у нас!". Но они не видят разницу между деликатным новым строением, которое служит фоном для исторической застройки, и барахлом с вентфасадом и цветным остеклением. Вкус надо воспитывать».