Жители Кубани жалуются на нашествие клопов-вонючек: эксперт рассказал, опасны ли они

В начале октября жители Сочи , Новороссийска и Геленджика опубликовали в соцсетях кадры с огромным количеством мраморных клопов (в простонародье — жуков-вонючек). На одном из видео видно, как насекомые буквально облепили большегрузы и колеса. Кубанский эколог, член экологического совета при губернаторе региона Вениамин Голубитченко рассказал 93.RU о причинах октябрьского нашествия клопов. По словам эксперта, эти жуки становятся особенно заметны осенью, так как активно ищут сухие, теплые и защищенные от ветра места для зимовки. Поэтому вредители устремляются в дома, гаражи и автомобили.

«В теплое время года эти насекомые тоже есть, и их немало. Их тогда видят фермеры. Аграриям они наносят огромный вред. Непосредственно для людей они не опасны, но клопы повреждают помидоры, тыквы, огурцы, кабачки, инжир, виноград и даже кукурузу. Поэтому они чрезвычайно опасны с точки зрения резкого снижения урожайности. В этом году клопов больше, чем в прошлом, позапрошлом году», — пояснил эколог.

Голубитченко добавил, что мраморный клоп — это инвазивный вид, завезенный из Юго-Восточной Азии, который стал многочисленным на Кубани.