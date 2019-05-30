В Краснодаре представили строгие рекомендации по вывескам

Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир 29 мая представила инструкцию по размещению вывесок на зданиях

«Простая "икеевская" инструкция по размещению вывесок на зданиях была сделана еще в ноябре, презентована сотрудникам округов и закрепленных за ними структурных подразделений, собственникам бизнеса, арендодателям и изготовителям рекламы», — написала Машталир на своей странице в инстаграме. По ее словам, в методичке представлена выжимка из правил благоустройства и схемы, объясняющие, как можно и как нельзя размещать вывески. Эти рекомендации сотрудники администраций округов будут показывать предпринимателям.

В инструкции говорится, что в Краснодаре допустимо размещение двух видов информационных конструкций: вывески и указатели местонахождения. Обозначено, какими должны быть вывески, их параметры, в том числе материалы и шрифты, и места, где их можно размещать. Также описывается, как должны следить за конструкциями владельцы. Размещать бегущие строки теперь нельзя, поскольку их не допускают правила благоустройства. В документе представлена схема, как согласовать вывеску самостоятельно. Для этого нужно знать, в какой зоне будет она располагаться: в границах исторического центра или нет. В зависимости от этого представлены алгоритмы, куда нужно обращаться и в какой последовательности.

Проект для согласования должен содержать ситуационный план, фотографию здания, фотомонтаж проектируемой вывески на здании, размеры объекта, материалы отделки и их цвета, пояснительную записку, информацию о разработчике проекта.

В методичке здания делят на несколько типов. Это многоквартирные дома, исторические, промышленные (торговые центры) и офисные здания. У каждого типа свои правила размещения рекламы.

К историческим относят здания, построенные до 1958 года. У них много декоративных элементов, вытянутые по вертикали окна, кованые крылечки. Для того, чтобы сохранить облик здания, вывески должны представлять собой объемные буквы без подложки и их нельзя вешать выше низа окон второго этажа. Цвета допускают от белого до серо-черного. Вывески нужно размещать на одной горизонтальной оси. Нельзя делать навесы, а также обшивать входные группы материалом, отличным по цвету или фактуре от существующего.

Многоквартирными домами считают жилые здания, где первые этажи предусмотрены под коммерцию. Входные группы в этих домах должны быть выполнены в одном стиле. Вывески разрешено вешать не выше низа окон второго этажа на одном уровне. Если организации расположены в цокольном этаже, то нужно создавать групповые таблички у входа.

К офисным зданиям относят те, где все этажи предусмотрены под коммерческие организации. В связи с большим количеством арендаторов в таких зданиях нужно разрабатывать паспорт фасада, который будет включать в себя системное расположение всех вывесок. В таких зданиях вывески должны быть размещены на одной горизонтальной оси и составлять единую композицию у входа.

К промышленным относят здания, где ранее находилось производство, а сейчас — коммерческие организации. Правила размещения вывесок действуют такие же, как и для офисных зданий, и так же должен быть разработан паспорт фасада.