Лабиринт подсолнухов, пешеходный мост, бассейны. Представлен проект набережной в Юбилейном микрорайоне Краснодара

Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир 6 ноября презентовала детальный проект второй очереди сквера в Юбилейном микрорайоне и общую концепцию развития набережной до Тургеневского моста

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Первую очередь набережной — аллею 80-летия образования Краснодарского края — в ЮМР открыли в январе. По проекту, она станет частью единой набережной от Юбилейного до Тургеневского моста. Новая часть сквера 80-летия образования Краснодарского края расположится слева от Димитриевской часовни и спуска к воде на бульваре Платановом. На презентации Наталья Машталир рассказала, что одной из фишек второй очереди сквера станет пешеходный мост. По ее словам, он сделает архитектуру пространства более объемной и образует тень для защиты от солнца. Кроме того, сквер разобьют на участки, соответствующие природе разных районов края — от Тамани до Сочи. В конце моста сделают большой лабиринт из декоративных подсолнечников.

Также в парке сделают сцену для выступлений, беговые и велодорожки, спортивные и детские площадки. В планах — установка бронзовых достопримечательностей региона в миниатюре, а на реке появятся понтоны с кафе и бассейнами. В дальнейшем сквер планируют объединить в единую набережную с существующей полулесной территорией до ЖК «Новый город». Этот участок собираются оставить в более естественном виде. Стенограмма выступления Натальи Машталир со схемами проекта опубликована на сайте мэрии.