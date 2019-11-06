Лабиринт подсолнухов, пешеходный мост, бассейны. Представлен проект набережной в Юбилейном микрорайоне Краснодара
Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир 6 ноября презентовала детальный проект второй очереди сквера в Юбилейном микрорайоне и общую концепцию развития набережной до Тургеневского моста
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Первую очередь набережной — аллею 80-летия образования Краснодарского края — в ЮМР открыли в январе. По проекту, она станет частью единой набережной от Юбилейного до Тургеневского моста.
Новая часть сквера 80-летия образования Краснодарского края расположится слева от Димитриевской часовни и спуска к воде на бульваре Платановом. На презентации Наталья Машталир рассказала, что одной из фишек второй очереди сквера станет пешеходный мост. По ее словам, он сделает архитектуру пространства более объемной и образует тень для защиты от солнца. Кроме того, сквер разобьют на участки, соответствующие природе разных районов края — от Тамани до Сочи. В конце моста сделают большой лабиринт из декоративных подсолнечников.
Также в парке сделают сцену для выступлений, беговые и велодорожки, спортивные и детские площадки. В планах — установка бронзовых достопримечательностей региона в миниатюре, а на реке появятся понтоны с кафе и бассейнами. В дальнейшем сквер планируют объединить в единую набережную с существующей полулесной территорией до ЖК «Новый город». Этот участок собираются оставить в более естественном виде.
Стенограмма выступления Натальи Машталир со схемами проекта опубликована на сайте мэрии.
Мэр Краснодара Евгений Первышов отметил, что проект обсуждали и прорабатывали вместе с жителями города.
«Проект интересный и амбициозный, который нам предстоит поэтапно реализовать. Это задача нескольких лет, зато в перспективе мы получим единую пешеходную набережную, большую зону отдыха вдоль реки от Рождественского парка в Юбилейном микрорайоне до парка им. 30-летия Победы. Конечно, она должна стать новой полноценной, привлекательной для жителей и гостей города достопримечательностью Краснодара», — цитирует главу города пресс-служба администрации Краснодара.
Напомним, в марте Евгений Первышов сообщил, что строительство набережной обойдется в 2,5 млрд рублей. Тогда он сказал, что в случае, если эти деньги не выделят из федерального бюджета, город найдет силы на воплощение идеи в жизнь. Наталья Машталир в своем инстаграме 6 ноября отметила, что реализация проекта сильно зависит от федеральных программ и что «бюджет города сам такое не потянет».
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