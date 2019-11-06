Лабиринт подсолнухов, пешеходный мост, бассейны. Представлен проект набережной в Юбилейном микрорайоне Краснодара

Краснодарский край

Распечатать

Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир 6 ноября презентовала детальный проект второй очереди сквера в Юбилейном микрорайоне и общую концепцию развития набережной до Тургеневского моста

Читайте также:

Первую очередь набережной — аллею 80-летия образования Краснодарского края — в ЮМР открыли в январе. По проекту, она станет частью единой набережной от Юбилейного до Тургеневского моста.

Новая часть сквера 80-летия образования Краснодарского края расположится слева от Димитриевской часовни и спуска к воде на бульваре Платановом. На презентации Наталья Машталир рассказала, что одной из фишек второй очереди сквера станет пешеходный мост. По ее словам, он сделает архитектуру пространства более объемной и образует тень для защиты от солнца. Кроме того, сквер разобьют на участки, соответствующие природе разных районов края — от Тамани до Сочи. В конце моста сделают большой лабиринт из декоративных подсолнечников.

Также в парке сделают сцену для выступлений, беговые и велодорожки, спортивные и детские площадки. В планах — установка бронзовых достопримечательностей региона в миниатюре, а на реке появятся понтоны с кафе и бассейнами. В дальнейшем сквер планируют объединить в единую набережную с существующей полулесной территорией до ЖК «Новый город». Этот участок собираются оставить в более естественном виде.

Стенограмма выступления Натальи Машталир со схемами проекта опубликована на сайте мэрии.

Мэр Краснодара Евгений Первышов отметил, что проект обсуждали и прорабатывали вместе с жителями города.

«Проект интересный и амбициозный, который нам предстоит поэтапно реализовать. Это задача нескольких лет, зато в перспективе мы получим единую пешеходную набережную, большую зону отдыха вдоль реки от Рождественского парка в Юбилейном микрорайоне до парка им. 30-летия Победы. Конечно, она должна стать новой полноценной, привлекательной для жителей и гостей города достопримечательностью Краснодара», — цитирует главу города пресс-служба администрации Краснодара.

Напомним, в марте Евгений Первышов сообщил, что строительство набережной обойдется в 2,5 млрд рублей. Тогда он сказал, что в случае, если эти деньги не выделят из федерального бюджета, город найдет силы на воплощение идеи в жизнь. Наталья Машталир в своем инстаграме 6 ноября отметила, что реализация проекта сильно зависит от федеральных программ и что «бюджет города сам такое не потянет».

Архитектура Краснодар Наталья Машталир общество Парки

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Яблоновском мосту снова сбили габаритные ворота
Следователи объяснили, почему долго не могли найти тело убитой школьницы из Адыгеи
Лабиринт подсолнухов, пешеходный мост, бассейны. Представлен проект набережной в Юбилейном микрорайоне Краснодара
В Сочи зацвело земляничное дерево с итальянским триколором
Суд разрешил возобновить работу ростовской типографии «Крестьянин», которую закрыли из-за подтеков на стенах и паутины
В Сочи при чистке дна и берегов реки Мзымты нанесли ущерб природе на 20 млн рублей

Лента новостей

Лабиринт подсолнухов, пешеходный мост, бассейны в Краснодаре

6 ноября представили проект набережной в Юбилейном

Статьи Партнерский

Как открыть свой бизнес в Краснодаре? На примере барбершопов Hardy

Детальный разбор проекта и история четырех лет предпринимательства

Следователи объяснили, почему долго не могли найти тело убитой школьницы из Адыгеи

Даша Шопина пропала в мае 2019 года

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале