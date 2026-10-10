«Эльбрус» может открыть горнолыжный сезон в начале ноября

На «Эльбрусе» могут начать кататься уже в первой половине ноября — все зависит от погоды

7 октября пресс-служба «Кавказ.РФ» сообщила, что горнолыжный курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии может начать сезон 2026/2027 уже в первой половине ноября. Дата старта будет зависеть от погоды — для открытия необходим устойчивый минус и снежный покров.

Отметим, что в 2025 году сезон на «Эльбрусе» открыли рекордно рано — 1 ноября.

При благоприятном прогнозе сначала откроют самую высокогорную трассу Гарабаши — Мир на высоте 3847 метров. По мере накопления снега станут доступны и остальные маршруты, в том числе трассы к поляне Азау на высоте 2350 метров.