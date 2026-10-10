«Эльбрус» может открыть горнолыжный сезон в начале ноября
На «Эльбрусе» могут начать кататься уже в первой половине ноября — все зависит от погоды
7 октября пресс-служба «Кавказ.РФ» сообщила, что горнолыжный курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии может начать сезон 2026/2027 уже в первой половине ноября. Дата старта будет зависеть от погоды — для открытия необходим устойчивый минус и снежный покров.
Отметим, что в 2025 году сезон на «Эльбрусе» открыли рекордно рано — 1 ноября.
При благоприятном прогнозе сначала откроют самую высокогорную трассу Гарабаши — Мир на высоте 3847 метров. По мере накопления снега станут доступны и остальные маршруты, в том числе трассы к поляне Азау на высоте 2350 метров.
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В пресс-службе уточнили, что официальное открытие зимнего сезона запланировано на 5 и 6 декабря. Его проведут в формате гастрономического фестиваля.
Всего в сезоне 2026/2027 туристам будут доступны 23 км трасс и пять канатных дорог. Также откроется новая зона катания, расположенная на высоте от 3300 до 3500 метров над уровнем моря.
Кроме того, подготовка к сезону идет и на других курортах Северного Кавказа — «Мамисон» и «Ведучи», однако о планируемой дате старта катания в пресс-службе не сообщили.
Как писали Юга.ру, горнолыжный сезон на «Роза Хутор» откроется 18 декабря.