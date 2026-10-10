«Эльбрус» может открыть горнолыжный сезон в начале ноября

Кабардино-Балкария

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  • © Фото Анны Петровой, Юга.ру
    © Фото Анны Петровой, Юга.ру

На «Эльбрусе» могут начать кататься уже в первой половине ноября — все зависит от погоды

7 октября пресс-служба «Кавказ.РФ» сообщила, что горнолыжный курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии может начать сезон 2026/2027 уже в первой половине ноября. Дата старта будет зависеть от погоды — для открытия необходим устойчивый минус и снежный покров. 

Отметим, что в 2025 году сезон на «Эльбрусе» открыли рекордно рано — 1 ноября. 

При благоприятном прогнозе сначала откроют самую высокогорную трассу Гарабаши — Мир на высоте 3847 метров. По мере накопления снега станут доступны и остальные маршруты, в том числе трассы к поляне Азау на высоте 2350 метров.

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В пресс-службе уточнили, что официальное открытие зимнего сезона запланировано на 5 и 6 декабря. Его проведут в формате гастрономического фестиваля. 

Всего в сезоне 2026/2027 туристам будут доступны 23 км трасс и пять канатных дорог. Также откроется новая зона катания, расположенная на высоте от 3300 до 3500 метров над уровнем моря. 

Кроме того, подготовка к сезону идет и на других курортах Северного Кавказа — «Мамисон» и «Ведучи», однако о планируемой дате старта катания в пресс-службе не сообщили. 

Как писали Юга.ру, горнолыжный сезон на «Роза Хутор» откроется 18 декабря.

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«Эльбрус» может открыть горнолыжный сезон в начале ноября
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