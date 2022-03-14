Главным архитектором Краснодара назначили 29-летнего Артема Саламатина. Ранее он возглавлял отдел комфортной городской среды

14 марта в СМИ появилась информация о назначении нового главного архитектора Краснодара. Им стал Артем Саламатин.

Кто такой Артем Саламатин. 29-летний чиновник окончил инженерно-архитектурный факультет КубГАУ. До назначения на пост главного архитектора он был главой отдела комфортной городской среды департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса. По данным декларации о доходах, в 2020 году он заработал 993 тыс. рублей. В пользовании сотрудника мэрии две квартиры (41 кв. метр и 49,6 кв. метра). Он владеет автомобилем Volkswagen Tiguan, сообщает РБК Краснодар.