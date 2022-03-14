Главным архитектором Краснодара назначили 29-летнего Артема Саламатина. Ранее он возглавлял отдел комфортной городской среды
В Краснодаре назначили главного архитектора города спустя четыре месяца после ухода Натальи Машталир (прошлого главного архитектора)
14 марта в СМИ появилась информация о назначении нового главного архитектора Краснодара. Им стал Артем Саламатин.
Кто такой Артем Саламатин. 29-летний чиновник окончил инженерно-архитектурный факультет КубГАУ. До назначения на пост главного архитектора он был главой отдела комфортной городской среды департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса. По данным декларации о доходах, в 2020 году он заработал 993 тыс. рублей. В пользовании сотрудника мэрии две квартиры (41 кв. метр и 49,6 кв. метра). Он владеет автомобилем Volkswagen Tiguan, сообщает РБК Краснодар.
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В пресс-службе мэрии журналисту Юга.ру подтвердили назначение Саламатина на пост главного архитектора.
Ранее Юга.ру писали, что в ноябре 2021 года пост главного архитектора покинула Наталья Машталир. Она написала заявление об уходе по собственному желанию. Эту должность она занимала с сентября 2018 года. До этого из городской мэрии ушли бывший глава Краснодара Евгений Первышов и бывший вице-мэр Антон Смертин. В ноябре 2021 года пост вице-мэра покинул Артем Доронин.