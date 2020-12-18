Главный архитектор Краснодара предложила в два раза сузить дороги в центре города
Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир 18 декабря представила концепцию развития исторического центра «7 улиц»
В Краснодаре 18 декабря состоялся городской совет по дорогам и транспорту, где главный архитектор краевой столицы Наталья Машталир представила проект «7 улиц». Чиновница рассказала, что департамент архитектуры вместе с другими специалистами решил, что нужно дать импульс для развития исторического центра города.
«Надо самим себе признаться: у нас исторический центр для машин или для людей?», — спросила Машталир.
Специалисты проанализировали участки дорог в центре города и решили сделать более пешеходными улицы Пашковскую, Карасунскую, Чапаева, Рашпилевскую, Красноармейскую, Красную и Коммунаров. Для этого с помощью транспортного моделирования посчитали, как изменится движение для автомобилей, пешеходов и велосипедистов. Выяснилось, что водители машин потеряют 12% от общей скорости движения. По мнению Машталир, эти цифры — не такие, о которых можно было бы сказать, что они стимулируют пробки. В то же время средняя скорость велосипедистов и пешеходов значительно увеличится, а бизнес получит возможность установить летние кафе.
Улица Красная
Машталир рассказала о предложениях, которые сейчас прорабатывают с департаментом транспорта города. На Красной из четырех полос для автомобилей хотят оставить две. Также там появится двухсторонняя велодорожка, которая будет разделена кустарниками от основной проезжей части. Для пешеходов планируют расширить тротуар, куда вынесут все коммуникации и высадят деревья. Для собственников заведений общепита появится возможность открыть летние кафе. Кроме того, предлагается приподнимать пешеходные переходы, чтобы тормозить машины и увеличить безопасность для людей.
Улицы Красноармейская и Рашпилевская
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Главный архитектор отметила, что на этих улицах есть большая проблема с незаконной парковкой. Проезжую часть для машин хотят сузить до одной полосы и рядом разместить велодорожку. Для парковки планируют создать специальные карманы. Тротуары также расширят для пешеходов и летних кафе, а пешеходные переходы, в отличие от улицы Красной, приподнимать не будут.
Улицы Чапаева, Пашковская и Карасунская
По словам Натальи Машталир, на этих улицах небольшой автомобильный трафик, при это там очень много припаркованных машин. По проекту предлагается сузить проезжую часть до одной полосы, что не должно отразиться на скорости движения. Также на этих улицах хотят организовать одностороннее автомобильное движение и создать велодорожку, приподнятые пешеходные переходы и широкие тротуары.
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Улица Коммунаров
Главный архитектор сообщила, что эту улицу не получится благоустроить по проекту «Безопасные и качественные дороги». Там планируют оставить трамваи, но при этом убрать парковки и расширить тротуары.
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