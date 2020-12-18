Главный архитектор Краснодара предложила в два раза сузить дороги в центре города

В Краснодаре 18 декабря состоялся городской совет по дорогам и транспорту, где главный архитектор краевой столицы Наталья Машталир представила проект «7 улиц». Чиновница рассказала, что департамент архитектуры вместе с другими специалистами решил, что нужно дать импульс для развития исторического центра города.

«Надо самим себе признаться: у нас исторический центр для машин или для людей?», — спросила Машталир.