Лекция, винил и видео: в Краснодаре обсудят творчество британской группы The Smiths
В краснодарской чайной состоится музыкальный вечер «The Smiths — до того, как они «убили» королеву» (18+)
Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов анонсировал на 15 октября музыкальный вечер «The Smiths — до того, как они «убили» королеву». Участникам предлагают изучить историю британского коллектива и послушать их первые записи на виниле.
По результатам опроса журнала NME 2002 года, The Smiths признали одной из самых влиятельных групп в истории. Острицов отметил, что наследие коллектива сформировало звучание брит-попа 1990-х, современного инди-рока и оказало влияние на советскую и российскую рок-сцену, в частности на группу «Кино».
Организаторы встречи разберут поэзию Стивена Моррисси, музыкальные приемы гитариста Джонни Марра и ключевые темы в творчестве группы — социальную неловкость, романтические переживания и экзистенциальную тоску.
В программе вечера:
- лекция с иллюстративным материалом;
- прослушивание синглов 1983–1985 годов, первых двух альбомов и сессий для программы Джона Пила на винтажном виниле;
- разбор текстов и композиционной структуры песен;
- показ архивных видеоматериалов и сессия вопросов и ответов.
Мероприятие пройдет в чайной «Шаманика». Подробности можно уточнить у организаторов.
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