Лекция, винил и видео: в Краснодаре обсудят творчество британской группы The Smiths

Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов анонсировал на 15 октября музыкальный вечер «The Smiths — до того, как они «убили» королеву». Участникам предлагают изучить историю британского коллектива и послушать их первые записи на виниле.



По результатам опроса журнала NME 2002 года, The Smiths признали одной из самых влиятельных групп в истории. Острицов отметил, что наследие коллектива сформировало звучание брит-попа 1990-х, современного инди-рока и оказало влияние на советскую и российскую рок-сцену, в частности на группу «Кино».