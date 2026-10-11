Лекция, винил и видео: в Краснодаре обсудят творчество британской группы The Smiths

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя sergeycauselove с сайта magnific.com
    © Фото пользователя sergeycauselove с сайта magnific.com

В краснодарской чайной состоится музыкальный вечер «The Smiths — до того, как они «убили» королеву» (18+)

Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов анонсировал на 15 октября музыкальный вечер «The Smiths — до того, как они «убили» королеву». Участникам предлагают изучить историю британского коллектива и послушать их первые записи на виниле.

По результатам опроса журнала NME 2002 года, The Smiths признали одной из самых влиятельных групп в истории. Острицов отметил, что наследие коллектива сформировало звучание брит-попа 1990-х, современного инди-рока и оказало влияние на советскую и российскую рок-сцену, в частности на группу «Кино».

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Организаторы встречи разберут поэзию Стивена Моррисси, музыкальные приемы гитариста Джонни Марра и ключевые темы в творчестве группы — социальную неловкость, романтические переживания и экзистенциальную тоску.

В программе вечера:

  • лекция с иллюстративным материалом;
  • прослушивание синглов 1983–1985 годов, первых двух альбомов и сессий для программы Джона Пила на винтажном виниле;
  • разбор текстов и композиционной структуры песен;
  • показ архивных видеоматериалов и сессия вопросов и ответов.

Мероприятие пройдет в чайной «Шаманика». Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, 24 октября в музее Краснодара пианист сыграет со связанными руками.

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Лекция, винил и видео: в Краснодаре обсудят творчество британской группы The Smiths
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