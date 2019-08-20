Братьям Магомедовым добавили новые эпизоды мошенничества и ужесточили наказание

Зиявудину и Магомеду Магомедовым добавили два эпизода мошенничества и из-за этого ужесточили наказание

С чего все началось? Зиявудин и Магомед Магомедовы стали совладельцами группы «Сумма». Младшему из братьев — 50-летнему Зиявудину Магомедову также принадлежат акции FESCO, «Объединенной зерновой компании», «Глобалэлектросервиса», «ИНТЭКС», «Стройноваций» и Новороссийского морского торгового порта (НМТП). 31 марта 2018 года в Москве родственников задержали, а затем заключили под стражу по статьям о мошенничестве, особо крупной растрате и создании организованного преступного сообщества. На момент задержания находилась на стадии переговоров продажа «Суммой» доли в НМТП другому владельцу порта — «Транснефти». Сразу после задержания предпринимателей появилась информация, что «Транснефть» приостановила переговоры с «Суммой» о покупке доли в Новороссийском морпорту. В мае 2018-го братьям Магомедовым, а также бывшему главе компании «ИНТЭКС» Артуру Максидову предъявили обвинение. По данным следствия, они создали преступное сообщество. Зиявудин был лидером в экономической сфере, Магомед отвечал за политическое и силовое прикрытие. Их соратником был Максидов. В обвинении говорилось, что банда ответственна за шесть эпизодов мошенничества и одну растрату, два эпизода были связаны с чемпионатом мира по футболу. Ущерб превысил 2,5 млрд рублей.

Говорят, что к задержанию Магомедовых причастен Сулейман Керимов. При чем здесь он? По данным «Дождя», братьев Магомедовых могли арестовать из-за уголовного дела против бизнесмена, сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова. Дело в том, что в 2016 году между Керимовым и Магомедовыми начался конфликт из-за Махачкалинского морского порта, директором которого с 2010 года был Ахмед Гаджиев — близкий друг Керимова, который фактически контролировал работу предприятия. Позже Росморречфлот назначил нового директора — выходца из группы «Сумма» Андрея Гормаха. После этого Магомедовы передали французской полиции документы, которые свидетельствовали об отмывании денег Керимовым, и его задержали в Ницце. Во Франции бизнесмену предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов при покупке особняка. Керимова отпустили на несколько дней в Москву, где он успел встретиться с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко. После этого с него сняли все обвинения и он вернулся в Россию. Источник «Дождя», приближенный к Керимову, заявил, что Магомедовых взяли под стражу с подачи Кремля. По его словам, президенту России Владимиру Путину не понравилось, что бизнесмены устроили разборки за границей.

Что было дальше? В начале июня Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и долю в уставных капиталах юридических лиц по делу Магомедовых, а также на акции группы «Сумма». В конце месяца суд арестовал счета, активы и имущество НМТП. Спустя день в порту сообщили, что арест снят. В конце июля в рамках расследования уголовного дела братьев Магомедовых суд арестовал банковские счета и активы 24 компаний.

Зачем Магомедовым так нужен был Новороссийский морпорт? По словам экспертов, его покупка позволила контролировать около 70% российского нефтяного экспорта в Западную Европу. В августе 2011 года Магомедов был избран председателем совета директоров НМТП и в течение года занимал эту должность. В октябре 2018-го стало известно, что арестованные Магомедовы все-таки продали «Транснефти» долю в Новороссийском порту за 750 млн долларов. При этом, по словам предпринимателей, первоначально акции порта обошлись им в 2-2,5 млрд долларов. После продажи акции порта выросли.