Финансист из мэрии. Кто такой Дмитрий Васильев, временно возглавивший Краснодар
С 5 октября обязанности главы Краснодара временно исполняет 43-летний первый вице-мэр Дмитрий Васильев. Гордума на внеочередном заседании приняла отставку Евгения Наумова, возглавлявшего город с ноября 2022 года.
Редактор Юга.ру Денис Куренов рассказывает, что известно о новом руководителе города.
Карьера: от помощника аудитора до первого вице-мэра
Дмитрий Юрьевич Васильев — коренной краснодарец, родился 24 июля 1983 года. В 2006 году окончил Кубанский госуниверситет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Работать начал еще студентом: с 2002 года был помощником аудитора в краевом ГУП «Центр аудита и контроля». В 2005-м пришел в мэрию Краснодара, где занимал посты в департаменте финансов и департаменте экономического развития, инвестиций и внешних связей.
С 2008 по 2016 год Васильев работал в краевом департаменте имущественных отношений — заместителем начальника отдела в контрольно-ревизионном управлении. Затем вернулся в городскую администрацию: был замдиректора департамента муниципальной собственности и городских земель, потом — замначальника управления цен и тарифов, а в 2017 году возглавил это управление.
На этом посту Васильев не раз публично объяснял подорожание проезда в муниципальном транспорте. В марте 2021 года, когда трамвайно-троллейбусное управление попросило поднять цену до 30 рублей, он рассказал депутатам, что себестоимость одной поездки — 30 рублей 37 копеек, а 64% тарифа уходит на зарплаты и социальные выплаты. Летом 2022-го проезд подорожал еще на пять рублей, до 35. Васильев назвал это вынужденной мерой: «Если по итогам года, с учетом инфляции, мы выйдем на себестоимость тарифа в 35 рублей, а не выше, — это будет очень хорошо».
Семья и доходы
По данным декларации за 2021 год, доход Дмитрия Васильева составил 1,2 млн рублей. В его собственности значились квартира площадью 104,7 кв. м, машино-место и автомобиль Subaru Impreza. Более свежих сведений нет: с конца 2022 года декларации чиновников не публикуются.
Васильев женат, у него трое детей. Его отец Юрий Васильев с 2001 года занимал руководящие посты в краевом департаменте финансово-бюджетного надзора и оставил госслужбу в 2018-м.
В команде Наумова
В руководство мэрии Васильев вошел уже при Наумове: в конце ноября 2022 года, через три недели после его избрания, он стал заместителем мэра по финансово-экономическому блоку. В январе 2024 года гордума согласовала его на пост первого вице-мэра — вместо Максима Слюсарева, ушедшего в краевую администрацию статс-секретарем.
В ведении Васильева были департамент финансов и управления экономики, закупок, цен и тарифов, а также инвестиций и развития малого и среднего бизнеса. С 2024 года к ним добавился отдел зарубежных связей и межмуниципального сотрудничества.
Бюджет: краевые деньги и новые долги
Бюджет города Васильев защищал перед депутатами сам. В декабре 2025 года он представил гордуме проект на 2026 год: доходы — 94 млрд рублей, из них собственные — 46,2 млрд, расходы — 96,5 млрд, дефицит — около 2,5 млрд. Почти две трети расходов, более 63 млрд рублей, заложили на социальную сферу. На 2027 и 2028 годы бюджет сведен с профицитом. Депутаты приняли его единогласно.
Школы в три смены, трамвайный тупик и конфликт вокруг храма:
С 2022 года, когда Васильев стал курировать финансы, доходы городского бюджета выросли в 1,8 раза — с 51,6 млрд до 91,7 млрд в 2025-м. Больше половины доходов — трансферты из краевого и федерального бюджетов, поэтому городская казна во многом зависит от них: когда в 2025 году трансферты сократились на 13,7%, общие поступления впервые за эти годы снизились — на 2,8%. Собственные доходы в том же году выросли на 13,5%: по отчету об исполнении бюджета, который гордума утвердила в мае, их собрали 43 млрд рублей вместо запланированных 41 млрд.
Долговая нагрузка по итогам 2025 года, по словам председателя думского бюджетного комитета Вадима Дьяченко, была на историческом минимуме: муниципальный долг — 1,9 млрд рублей, или 4,3% собственных доходов. В 2026 году картина другая. «Эксперт РА» ожидает, что дефицит составит 5,2 млрд рублей — вдвое больше, чем закладывали в декабре, а к началу 2027 года город, по данным агентства, планирует увеличить долг в 2,2 раза — до 4,1 млрд рублей.
Покрывать дефицит будут остатками средств и банковскими кредитами: в мае мэрия объявила аукцион на кредит в 2,4 млрд рублей.
Экономика и бизнес
Экономика, инвестиции и малый бизнес тоже были в ведении Васильева. В отчете главы за 2025 год мэрия говорила о вложениях на «более 400 млрд» рублей. По данным «Эксперт РА», инвестиции в основной капитал в том же году составили 245,6 млрд — на 21,6% меньше, чем годом раньше. В розничной торговле — ведущей отрасли городской экономики — спад в сопоставимых ценах составил 15,5%.
С предпринимателями Васильев общался и напрямую: в июне он провел встречу с представителями бизнеса, где обсуждали меры поддержки, парковки для туристических автобусов и правила размещения вывесок.
Еще в марте 2024 года Васильев выступал в Москве на презентации туристического бренда Краснодара: «Да, у Краснодара нет тысячелетней истории и археологических раскопок. Мы сами создаем события и создаем причины и цели туризма».
Штаб в дни ливней
Васильеву пришлось и бороться с непогодой. В мае Краснодар несколько дней подряд заливало ливнями: уже 18 мая ушли под воду улицы в центре, а семь трамвайных маршрутов встали почти на три часа. За весь май, по словам Наумова, в городе выпало 330 мм осадков — в пять раз больше нормы.
21 мая Васильев провел заседание городского штаба по ликвидации последствий непогоды. Первый вице-мэр потребовал уделить особое внимание общественному транспорту, чтобы он работал без сбоев.
Что дальше
Васильев будет руководить городом, пока гордума не изберет нового мэра. Так было и в 2022 году: после ухода Андрея Алексеенко городом почти три месяца руководил тогдашний первый вице-мэр Максим Слюсарев — до избрания Наумова. Прямых выборов главы в Краснодаре нет. Раньше претендентов отбирали по итогам конкурса, а по новому уставу города, принятому в мае, губернатор представляет депутатам не менее двух кандидатов, и гордума выбирает одного из них.
Комиссию для их отбора губернатор Вениамин Кондратьев создал еще 18 сентября — за 17 дней до отставки Наумова, хотя об уходе мэра в постановлении ничего не говорилось. В нее вошли семь чиновников краевой администрации во главе с вице-губернатором по внутренней политике Александром Топаловым. На предварительное рассмотрение кандидатур отводится до 45 календарных дней после окончания приема документов.
Будет ли среди кандидатов сам Васильев, пока неизвестно.