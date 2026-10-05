Финансист из мэрии. Кто такой Дмитрий Васильев, временно возглавивший Краснодар

С 5 октября обязанности главы Краснодара временно исполняет 43-летний первый вице-мэр Дмитрий Васильев. Гордума на внеочередном заседании приняла отставку Евгения Наумова, возглавлявшего город с ноября 2022 года. Редактор Юга.ру Денис Куренов рассказывает, что известно о новом руководителе города. Карьера: от помощника аудитора до первого вице-мэра Дмитрий Юрьевич Васильев — коренной краснодарец, родился 24 июля 1983 года. В 2006 году окончил Кубанский госуниверситет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Работать начал еще студентом: с 2002 года был помощником аудитора в краевом ГУП «Центр аудита и контроля». В 2005-м пришел в мэрию Краснодара, где занимал посты в департаменте финансов и департаменте экономического развития, инвестиций и внешних связей. С 2008 по 2016 год Васильев работал в краевом департаменте имущественных отношений — заместителем начальника отдела в контрольно-ревизионном управлении. Затем вернулся в городскую администрацию: был замдиректора департамента муниципальной собственности и городских земель, потом — замначальника управления цен и тарифов, а в 2017 году возглавил это управление. На этом посту Васильев не раз публично объяснял подорожание проезда в муниципальном транспорте. В марте 2021 года, когда трамвайно-троллейбусное управление попросило поднять цену до 30 рублей, он рассказал депутатам, что себестоимость одной поездки — 30 рублей 37 копеек, а 64% тарифа уходит на зарплаты и социальные выплаты. Летом 2022-го проезд подорожал еще на пять рублей, до 35. Васильев назвал это вынужденной мерой: «Если по итогам года, с учетом инфляции, мы выйдем на себестоимость тарифа в 35 рублей, а не выше, — это будет очень хорошо». Семья и доходы По данным декларации за 2021 год, доход Дмитрия Васильева составил 1,2 млн рублей. В его собственности значились квартира площадью 104,7 кв. м, машино-место и автомобиль Subaru Impreza. Более свежих сведений нет: с конца 2022 года декларации чиновников не публикуются. Васильев женат, у него трое детей. Его отец Юрий Васильев с 2001 года занимал руководящие посты в краевом департаменте финансово-бюджетного надзора и оставил госслужбу в 2018-м.

Кинотеатр «Аврора». Вид сверху © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В команде Наумова В руководство мэрии Васильев вошел уже при Наумове: в конце ноября 2022 года, через три недели после его избрания, он стал заместителем мэра по финансово-экономическому блоку. В январе 2024 года гордума согласовала его на пост первого вице-мэра — вместо Максима Слюсарева, ушедшего в краевую администрацию статс-секретарем. В ведении Васильева были департамент финансов и управления экономики, закупок, цен и тарифов, а также инвестиций и развития малого и среднего бизнеса. С 2024 года к ним добавился отдел зарубежных связей и межмуниципального сотрудничества. Бюджет: краевые деньги и новые долги Бюджет города Васильев защищал перед депутатами сам. В декабре 2025 года он представил гордуме проект на 2026 год: доходы — 94 млрд рублей, из них собственные — 46,2 млрд, расходы — 96,5 млрд, дефицит — около 2,5 млрд. Почти две трети расходов, более 63 млрд рублей, заложили на социальную сферу. На 2027 и 2028 годы бюджет сведен с профицитом. Депутаты приняли его единогласно.

Школы в три смены, трамвайный тупик и конфликт вокруг храма: Чем запомнится Евгений Наумов, досрочно покинувший пост мэра Краснодара