Сенатора Керимова подозревают в неуплате €400 млн налогов — СМИ

Французские власти обвиняют российского сенатора Сулеймана Керимова в недоплате €400 млн налогов за счет занижения стоимости недвижимости

Кроме того, еще €40 млн были выплачены наличными со счетов в Швейцарии или Монако за услуги по обустройству вилл на Лазурном берегу, в покупке которых подозревают Керимова.

Как сообщает телеканал France 3 со ссылкой на прокуратуру Ниццы, в рамках расследования этого дела задержали также женщину-риелтора, специализирующуюся на сделках с дорогой недвижимостью в районе мыса Антиб.

Таким образом,сейчас в отмывании денег предъявлены обвинения трем людям: самому Керимову, отпущенному под залог в 5 млн евро, управляющему его вилл Седрику Фожеру (он выпущен под залог в размере 140 тыс. евро) и риелтору, которая в настоящее время остается под стражей.

Два архитектора и ландшафтный архитектор, которых также допрашивали на прошлой неделе, были отпущены без обвинений.

Как сообщали Юга.ру, сенатора от Дагестана задержали 20 ноября в аэропорту Ниццы. Информация, что Керимов может быть одним из крупнейших владельцев недвижимости на Лазурном берегу, хотя его имя формально не связано ни с одним объектом, появилась в марте. Помощник Керимова заявил тогда, что тот не является собственником недвижимости, упоминаемой в публикациях, «либо иной недвижимости за пределами России».

Напомним, в 2013 году президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий депутатам и чиновникам, их супругам и несовершеннолетним детям иметь недвижимость и счета за рубежом.

Сулейман Керимов контролирует финансово-промышленную группу «Нафта Москва» и является бывшим владельцем ФК «Анжи». В 2017 году Forbes включил его в рейтинг «200 богатейших бизнесменов России». Издание оценивало его состояние в $6,3 млрд — 21‑е место. Парламент Дагестана в Совете Федерации он представляет с марта 2011 года.