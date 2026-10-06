Отставка мэра Краснодара: повышение в Москву или уход «человека Кондратьева»? Что говорят политологи, журналисты и горожане

5 октября мэр Краснодара Евгений Наумов неожиданно покинул свой пост — без объяснения причин и за 13 месяцев до истечения пятилетнего срока. Одни прочат ему министерское кресло в Москве, другие напоминают о сорванных стройках и тысячах подписей за его отставку. Редактор Юга.ру Денис Куренов рассказывает, что говорят об отставке депутаты, политологи, журналисты и жители Краснодара. Подробнее об итогах почти четырех лет работы градоначальника читайте в материале Юга.ру «Школы в три смены, трамвайный тупик и конфликт вокруг храма. Чем запомнится Евгений Наумов, досрочно покинувший пост мэра Краснодара». «Жизнь — это движение» Утром 5 октября Евгений Наумов попрощался с сотрудниками администрации и общественностью в концертном зале на Красной, 122. В то же утро гордума на внеочередном заседании досрочно прекратила его полномочия, «приняв его отставку по собственному желанию». Обязанности главы города временно исполняет первый вице-мэр Дмитрий Васильев.

Финансист из мэрии: Кто такой Дмитрий Васильев, временно возглавивший Краснодар

Объяснять причины ухода Наумов не стал. В телеграм-канале он поблагодарил краснодарцев «за поддержку и за справедливую критику», а губернатора Вениамина Кондратьева и депутатов гордумы — за оказанное доверие. «Эти годы были временем больших строек: открывали новые школы и детсады, благоустраивали скверы, обновляли общественный транспорт и модернизировали коммунальную инфраструктуру. Была запущена и активно реализуется масштабная программа развития улично-дорожной сети «25/35». Жизнь — это движение, и надо двигаться дальше. Уверен, впереди краевую столицу ждут новые достижения. Желаю всем здоровья, мирного неба и ставить большие цели! Все обязательно получится», — написал Наумов. Он руководил Краснодаром с 9 ноября 2022 года, полномочия истекали в ноябре 2027-го. «Мы требовали вашей отставки» Председатель гордумы Вера Галушко на заседании не была, но проводила мэра в соцсетях: «За это время удалось существенно продвинуться в решении многих проблем кубанской столицы, особенно в строительстве социальных объектов. […] Спасибо Вам, Евгений Михайлович! Желаю дальнейшего профессионального роста и реализации Вашего созидательного потенциала!» С такой оценкой согласились не все. Когда на сессии из президиума прозвучало, что уходящего мэра благодарят все депутаты, слово взял секретарь крайкома КПРФ Александр Сафронов. «Спасибо большое. Евгений Михайлович, тем не менее, вот [первый зампредседателя гордумы] Галина Алексеевна [Ермакова] сказала, что [благодарность] от всех депутатов… Вы знаете, фракция КПРФ требовала вашей отставки. У нас были на то причины. И я надеюсь, каким бы ни было ваше следующее место работы, вы все-таки поможете нам, жителям Юбилейного, отстоять набережную от застройки. Вы поможете жителям города Краснодара исправить те ошибки, которые генпланом были внесены. Таких ошибок много. Сейчас, наверное, не место и не время об этом говорить, но все-таки я хотел, чтобы вы на это внимание обратили. Далеко не все жители были всеми этими фундаментальными для города решениями довольны. 30 тысяч подписей мы собрали за вашу отставку не просто так. Знал бы — я бы [их] принес», — сказал депутат.

Вениамин Кондратьев и Евгений Наумов © Скриншот фото из телеграм-канала Евгения Наумова

В своем телеграм-канале «Красный темник» Сафронов был резче: «В КПРФ приветствуют уход Е. Наумова и напоминают, что партия уже почти год выступает за его отставку. Было собрано около 30 тысяч подписей за отставку Наумова с поста мэра Краснодара. За время работы к мэру накопилось огромное количество претензий: вспомните только в этом году, как Краснодар засыпало снегом, топило и как администрация провалила эту работу. <…> Один только провал строительства трамвайной ветки на Западном обходе чего стоит!» Губернатор Вениамин Кондратьев отставку публично пока не комментировал. Повышение или «логичный финал»: что говорят политологи Официальных объяснений нет, поэтому версии строят политологи — и они диаметрально расходятся. Политолог Марат Баширов уверен, что речь идет о повышении. «Уход мэра Краснодара Евгения Наумова с поста только с первого взгляда является неожиданным. До окончания его полномочий год. Не было никаких скандалов или крупных разворотов, отставка добровольная. Как мне стало известно, причина — Наумову предложили повышение в Москве. Итог закономерный», — написал он в телеграм-канале «Политджойстик». По словам Баширова, Наумов — краснодарец, «который прошел весь путь от специалиста до вице-губернатора», и «не кабинетный менеджер, а такой «народный» мэр, каким он должен быть». Положительно оценивает работу экс-мэра и политолог Алексей Кащенко. «Думаю, как мэр он войдет в историю Краснодара с положительной оценкой. Скандалов с его участием не было, этим он не запомнится, а вот конкретными делами — вполне. Именно при нем началось строительство мощного канализационного коллектора, запустили программу развития улично-дорожной сети «25/35», закладывали и благоустраивали новые парки и скверы», — сказал он «Краснодарским известиям», которыми владеет мэрия. Еще одним достоинством Наумова политолог считает открытость: «Журналистам с ним было легко общаться — он был доступен для прессы. Для руководителя большого города это тоже важное качество».

Совсем иначе итоги четырех лет оценивает политолог, главный редактор медиагруппы «Акценты» Антон Чаблин. «Отставка Евгения Наумова стала логичным финалом градостроительного и инфраструктурного кризиса Краснодара», — пишет он в колонке для центра ПРИСП. По словам Чаблина, «за последние четыре года, пока Наумов был мэром, город разросся более чем на 100 тысяч человек. Но инфраструктура города просто не успевала за такими темпами». Модель комплексного развития территорий при Наумове, считает политолог, «окончательно дискредитировала себя», а скандалы мэрия «пыталась «заполировать» гигантскими вливаниями в медиа». И напоминает: «Непосредственно перед отставкой Евгения Наумова на всю страну прогремел скандал со школьным питанием».

Специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова в беседе с Pravda.Ru обратила внимание на экономику. По данным, которые приводит издание, прибыль местных компаний упала со 175 до 49 млрд рублей, а объем кредитов вырос с 6,2 до 25,6 млрд. По мнению Морозовой, это говорит о «глубоких структурных перекосах в экономике Краснодара, которые невозможно скрыть за точечной застройкой». «В то же время экологическая обстановка ухудшается из-за роста объемов отходов до 7,1 млн кубометров при крайне скудных инвестициях в охрану природы», — добавила она. От 84 соцобъектов до «полысевшего» квартала: как мэра проводили СМИ Часть изданий ограничилась перечнем достижений. «Комсомольская правда — Кубань» вынесла в заголовок «Построил 84 соцобъекта и завершил реконструкцию Тургеневского моста». О проблемах в тексте не сказано ничего. «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» в материале «Надо двигаться дальше» напомнил и о плюсах, и о минусах. Сторонники Наумова, пишет издание, ставят ему в заслугу «вывод на финишную прямую крупных дорожных долгостроев, в том числе реконструкцию Фадеевского путепровода». Но при нем же приняли новый генплан, к которому в ходе публичных обсуждений «жители направили около 28 тыс. предложений и замечаний», перенесли на ноябрь открытие школы в ЖК «Дыхание», а бывшего вице-мэра Всеволода Нетребу суд приговорил к четырем годам колонии общего режима.

Собор Александра Невского в Краснодаре © Фото Юга.ру

Экс-замглавы Краснодара Нетреба за 4,6 млн рублей предлагал депутатский мандат: Чиновник признался в мошенничестве

Подробно минусы Наумова разобрал портал 93.ru. Издание напомнило, что исторический квартал в центре в итоге «полысел»: деревья там вырубили, а площадку закатали в асфальт под бесплатную парковку. В 2023 году стало известно, что за три предыдущих года в Краснодаре вырубили 71 тысячу деревьев. Школу на Пономаренко не успели открыть к 1 сентября, строительство трамвая на Западном обходе пока не предвидится, а 12 и 13 января, «в разгар снегопадов, жители говорили, что никогда не видели город в таком состоянии». Редактор новостного портала «Город» Алексей Серебряков видит в отставке сигнал для всей краевой власти. «В любом случае, отставка Евгения Наумова — это уход человека Вениамина Кондратьева. И неизвестно, будет ли следующий глава Краснодара чиновником из команды пока еще действующего губернатора», — пишет он. Серебряков напоминает, что с Анапой у губернатора уже не вышло: «Вениамину Кондратьеву не удалось назначить свою креатуру на пост главы Анапы. Вместо него кадровое решение принимали в Москве». По его мнению, решение по Краснодару тоже могут принять не в крае. «Шило на мыло»: что говорят краснодарцы Громче всех отставку встретили в Юбилейном микрорайоне, где больше года протестуют против строительства храма на Рождественской набережной и собирали подписи за уход мэра. Телеграм-канал «Краснодар ЮМР» сообщил: «В Юбилейном микрорайоне города Краснодара по случаю отставки мэра Наумова объявляются четырнадцать дней праздников, игр, пиршеств и торжеств во славу города и горожан». Позже канал запустил опрос «Куда уходит мэр Наумов?» с вариантами «в Москву», «под следствие», «на новые территории», «в РПЦ / монастырь» и «в никуда».

«Защитили от застройки тогда, защитим и сейчас»: Как жители ЮМР снова борются за сохранение набережной

В городских телеграм-чатах новость встретили в основном с иронией. «Все равно скучать не будем», «Шило на мыло поменяют», «Опять кровати переставляют», — пишут в чате канала «Туподар». Один из участников предложил экс-мэру наверстать упущенное: «Если будучи мэром общаться с людьми было недосуг, то сейчас самое время!» Часть горожан, судя по комментариям, мэра просто не замечала. «Я как раз так и не запомнила его фамилию», — признается одна из участниц чата. «Я вообще не помню, как он выглядит. Кто-то вообще знал, что у нас был мэр?» — вторит другая. Версии у краснодарцев те же, что у политологов. «В Москву заберут, видимо, сами редко уходят по собственному желанию, выглядит как компенсация за выборы», — считает один из них. Подписчики «Типичного Краснодара» связывают отставку с долгостроями: «Убрали из-за брошенной стройки Западного обхода?», «Это потому, что Фадеевский мост не сдали, и Западный обход». В то, что с новым мэром станет лучше, верят немногие: «Когда метла меняется, то не факт, что в лучшую сторону», «От перемены мест слагаемых сумма не меняется». Но кандидатов все равно предлагают — например, владельца ФК «Краснодар» Сергея Галицкого: «Кто еще будет мэром, если не Галицкий? Время менять!» — пишет читатель 93.ru. Вспоминают и Собянина: «Пока это был лучший из худших. Нам нужен такой, как Собянин, чтоб развязки/виадуки и прочее». На это тут же ответили: «Осталось бюджет такой же иметь как в Москве».

«Верю только в ежедневный, тупой, кропотливый труд»: Правила жизни Сергея Галицкого — 30 цитат бизнесмена и основателя ФК «Краснодар»

Кто-то сразу перешел к практическим вопросам: «Красную откроют пешеходной хоть на день? Люди вон радуются, праздник видимо», «Кто теперь о БПЛА будет нас предупреждать». Нашлись у Наумова и защитники. «Хороший мэр был, с молодежью общался всегда на равных, просто подходил на мероприятиях и разговаривал со всеми, много молодежных проектов спонсировал, и он местный, в Краснодаре вырос, учился в политехе, мне, если честно, жаль, что он ушел», — пишет подписчица «Типичного Краснодара». Читатель 93.ru напоминает: «На самом деле работа в администрации совсем не простая и не легкая…»