В Краснодаре у озера Старая Кубань пройдет субботник с созданием треш-арт-объекта

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 10 октября акцию по уборке территории возле озера Старая Кубань в районе Понтонного моста (точное место сбора указано на карте ). Мероприятие начнется в 10:00.

Участники субботника смогут не только очистить зеленую зону от мусора, но и создать вместе с художницей Еленой Славных треш-арт-объект, который затем установят в парковой зоне.

Организаторы обеспечат участников перчатками и мешками для мусора, а также угостят чаем с печеньем. Желающим присоединиться рекомендуют взять сменную одежду с обувью и заранее зарегистрироваться в чате.