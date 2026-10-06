В Краснодаре у озера Старая Кубань пройдет субботник с созданием треш-арт-объекта
Экоцентр «Чистая среда» организует в Краснодаре очередной субботник
Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 10 октября акцию по уборке территории возле озера Старая Кубань в районе Понтонного моста (точное место сбора указано на карте). Мероприятие начнется в 10:00.
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Участники субботника смогут не только очистить зеленую зону от мусора, но и создать вместе с художницей Еленой Славных треш-арт-объект, который затем установят в парковой зоне.
Организаторы обеспечат участников перчатками и мешками для мусора, а также угостят чаем с печеньем. Желающим присоединиться рекомендуют взять сменную одежду с обувью и заранее зарегистрироваться в чате.
Как писали Юга.ру, на Кубани предприятие «Роснефти» выплатило более 600 тыс. рублей за загрязнение почвы.