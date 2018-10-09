Акции Новороссийского порта выросли в цене после продажи доли Магомедовых

Акции Новороссийского морского торгового порта (НМТП) 9 октября подскочили в цене

На открытии торгов на Московской бирже цена за акцию НМТП поднималась до 7,225 рублей. Это на 11,9% больше последней цены предыдущего дня. В течение дня цена скорректировалась до 6,90 рублей — рост 8,13%, сообщается на сайте биржи.

Как писали Юга.ру, арестованные братья Зиявудин и Магомед Магомедовы 8 октября продали компании «Транснефть» долю в Новороссийском морском торговом порту.

Группа компаний «Сумма» вместе с «Транснефтью» купила Новороссийский морской торговый порт (НМТП) в 2010 году.

В Москве 31 марта братьев Магомедовых задержали. В апреле их арестовали. В отношении бизнесменов расследуют три уголовных дела.

На момент задержания Магомедова представители «Суммы» вели переговоры по поводу продажи доли в НМТП другому владельцу порта — «Транснефти». Сразу после задержания предпринимателей появилась информация, что «Транснефть» приостановила переговоры с группой «Сумма».

По делу Магомедовых арестовали активы и счета 24 компаний, в том числе и НМТП. Однако позже со счетов порта сняли арест.

По оценке Forbes, Зиявудин Магомедов по итогам 2017 года входил в сотню богатейших предпринимателей России с состоянием в 1,4 млрд долларов.