Сенатор от Дагестана Керимов вернулся из Франции в Россию

Сенатор от Дагестана и предприниматель Сулейман Керимов смог вернуться в Россию после того, как с него сняли обвинения во Франции

Об этом сообщили в канцелярии РФ в городе Вильфранш-сюр-Мер — подразделении российского генконсульства в Марселе. По данным дипломатов, 28 июня состоялось судебное заседание, во время которого сняли все обвинения в отношении Керимова. На следующий день ему отдали паспорт, и он вернулся в РФ.

В диппредставительстве отметили, что теперь сенатор может свободно перемещаться по Европе. С конца 2017 года он был под подпиской о невыезде во Франции, сообщает ТАСС.