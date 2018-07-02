Сенатор от Дагестана Керимов вернулся из Франции в Россию
Сенатор от Дагестана и предприниматель Сулейман Керимов смог вернуться в Россию после того, как с него сняли обвинения во Франции
Об этом сообщили в канцелярии РФ в городе Вильфранш-сюр-Мер — подразделении российского генконсульства в Марселе. По данным дипломатов, 28 июня состоялось судебное заседание, во время которого сняли все обвинения в отношении Керимова. На следующий день ему отдали паспорт, и он вернулся в РФ.
В диппредставительстве отметили, что теперь сенатор может свободно перемещаться по Европе. С конца 2017 года он был под подпиской о невыезде во Франции, сообщает ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, 20 ноября 2017 года российского сенатора задержали в аэропорту Ниццы. Французские власти заподозрили Сулеймана Керимова в недоплате налогов на 400 млн евро за счет занижения стоимости недвижимости на Лазурном Берегу.
В январе Керимов приехал в Россию по причине болезни родственника и во время визита встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. После верхняя палата парламента распространила заявление о том, что Керимов «считает себя невиновным и уверен в том, что сумеет доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений».
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