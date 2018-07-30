По делу братьев Магомедовых арестовали активы и счета 24 компаний, в том числе и Новороссийского порта
Суд наложил обеспечительный арест на активы и банковские счета 24 компаний в рамках расследования уголовного дела владельцев группы «Сумма» Зиявутдина и Магомеда Магомедовых
В Московском городском суде 30 июля слушают жалобы на наложенные аресты.
Прокурор сообщила, что арестованы банковские счета и активы Новороссийского морского торгового порта, четырех компаний группы Fesco, «Объединенной зерновой компании», «Дальневосточного морского пароходства», организаций «Кардо Альянс», «Россетьэнерго», «Русская тройка», «Русские просторы», «Саммит», «Сахагазсинтез-недра», «Северное сияние», «СЗМК-Глобалсталь», «Система», «Воско», «Стиль-Т», «Инженерия», «Межозерное», «Прогрессив», «Глобалавтоматика», «Элеватор», «Владивостокский автомобильный терминал», сообщает «Интерфакс».
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Как сообщали Юга.ру, ранее суд арестовывал счета, активы и имущество Новороссийского морского торгового порта по уголовному делу Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Позже НМТП в своем отчете сообщил, что наложенный на счета и имущество предприятия арест снят.
Группа «Сумма» имеет активы в нефтегазовом секторе, портовой логистике, строительстве, телекоме и инжиниринге.
В отношении владельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых завели уголовные дела по статьям «Мошенничество», «Особо крупная растрата», «Создание организованного преступного сообщества». Бизнесменов задержали в Москве 31 марта. Тверской суд Москвы отправил Магомедовых под арест. В мае им предъявили обвинение.
В июне суд арестовал четыре машины и две квартиры братьев Магомедовых, а также акции группы «Сумма».
В связи с уголовным делом в отношении братьев Магомедовых «Транснефть» приостановила переговоры с группой «Сумма» о покупке доли в порту Новороссийска.
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