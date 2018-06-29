Со счетов Новороссийского порта сняли арест по делу братьев Магомедовых
Новороссийский морской торговый порт (НМТП) в своем отчете сообщил, что наложенный на счета и имущество предприятия арест снят
«В рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Магомедовых М.Г. и З.Г., был наложен арест на счета и имущество НМТП и его дочерних предприятий. На дату подписания отчетности арест снят», — говорится в отчете НМТП за первый квартал.
Документ подписан и опубликован 29 июня. Согласно отчету, чистая прибыль НМТП по МСФО упала за I квартал на 41,9% — до $111,2 млн.
Как сообщали Юга.ру, о наложении ареста на счета, активы и имущество НМТП накануне рассказал председатель правления компании «Транснефть», совладелец порта Николай Токарев.
Группа «Сумма» имеет активы в нефтегазовом секторе, портовой логистике, строительстве, телекоме и инжиниринге.
Как сообщали Юга.ру, в отношении владельцев «Суммы» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых завели уголовные дела по статьям «Мошенничество», «Особо крупная растрата», «Создание организованного преступного сообщества». Бизнесменов задержали в Москве 31 марта. Тверской суд Москвы отправил Магомедовых под арест. В мае им предъявили обвинение.
По данным следствия, Зиявудин Магомедов был лидером преступного сообщества и отвечал в нем за экономику, а его брат Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций. Братья якобы организовали шесть эпизодов мошенничества и одну растрату. Два эпизода были связаны с подготовкой чемпионата мира по футболу. Ущерб от этого составил более 2,5 млрд рублей.
В начале июня были арестованы акции 13 компаний, входящих в группу «Сумма». А еще ранее — машины, квартиры Магомедовых и их долю в уставных капиталах юрлиц.
В связи с уголовным делом «Транснефть» приостановила переговоры с группой «Сумма» о покупке доли в порту Новороссийска.
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