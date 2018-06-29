Со счетов Новороссийского порта сняли арест по делу братьев Магомедовых

Новороссийский морской торговый порт (НМТП) в своем отчете сообщил, что наложенный на счета и имущество предприятия арест снят

«В рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Магомедовых М.Г. и З.Г., был наложен арест на счета и имущество НМТП и его дочерних предприятий. На дату подписания отчетности арест снят», — говорится в отчете НМТП за первый квартал.

Документ подписан и опубликован 29 июня. Согласно отчету, чистая прибыль НМТП по МСФО упала за I квартал на 41,9% — до $111,2 млн.

Как сообщали Юга.ру, о наложении ареста на счета, активы и имущество НМТП накануне рассказал председатель правления компании «Транснефть», совладелец порта Николай Токарев.