Матвиенко встретилась с находящимся под следствием сенатором Керимовым

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с приезжавшим в Россию сенатором Сулейманом Керимовым

Французские судебные власти разрешили находящемуся под следствием Керимову совершить краткую поездку в Россию, чтобы навестить больного родственника, сообщили в пресс-службе Совфеда.

«Сулейман Керимов считает себя невиновным и уверен в том, что сумеет доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений. Поэтому не намерен скрываться, настроен на сотрудничество со следствием и надеется в скором времени вернуться на Родину», — отмечается в пресс-релизе.

Как сообщали Юга.ру, французские власти подозревают Керимова в недоплате €400 млн налогов за счет занижения стоимости недвижимости. Сенатор от Дагестана был задержан 20 ноября в аэропорту Ниццы.

Информация, что Керимов может быть одним из крупнейших владельцев недвижимости на Лазурном берегу, хотя его имя формально не связано ни с одним объектом, появилась в марте. Помощник Керимова заявил тогда, что тот не является собственником недвижимости, упоминаемой в публикациях, «либо иной недвижимости за пределами России».

Напомним, в 2013 году президент России Владимир Путин подписалзакон, запрещающий депутатам и чиновникам, их супругам и несовершеннолетним детям иметь недвижимость и счета за рубежом.