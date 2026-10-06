В Ростове начнут включать сирены во время атак БПЛА. Ранее власти боялись паники 

На Дону с 8 октября при ракетной опасности будут включать сирены

6 октября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе начнут включать сирены при ракетной опасности. Такое решение чиновники приняли на оперативном штабе, оно вступит в силу 8 октября.

Глава региона отметил, что одним из основных каналов информирования населения остается мобильное приложение МЧС России. Через него поступают уведомления с рекомендациями, а также доступна функция быстрого вызова экстренных служб. Оповещение ведется также через СМС-сообщения.

При объявлении ракетной опасности власти рекомендуют проследовать в ближайшее заглубленное помещение, подземный переход или паркинг, защитное сооружение гражданской обороны.