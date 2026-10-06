В Ростове начнут включать сирены во время атак БПЛА. Ранее власти боялись паники
На Дону с 8 октября при ракетной опасности будут включать сирены
6 октября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе начнут включать сирены при ракетной опасности. Такое решение чиновники приняли на оперативном штабе, оно вступит в силу 8 октября.
Глава региона отметил, что одним из основных каналов информирования населения остается мобильное приложение МЧС России. Через него поступают уведомления с рекомендациями, а также доступна функция быстрого вызова экстренных служб. Оповещение ведется также через СМС-сообщения.
При объявлении ракетной опасности власти рекомендуют проследовать в ближайшее заглубленное помещение, подземный переход или паркинг, защитное сооружение гражданской обороны.
Сирены, жужжание и взрывы:
В августе власти Ростова-на-Дону заявили, что не включают сирены во время воздушных атак, чтобы не провоцировать массовый выход людей на улицу.
В сентябре город подвергся атаке беспилотников. В соцсетях люди возмущались, что не знали об опасности.
Напомним, в марте жители Краснодара жаловались, что системы оповещения молчат во время атак дронов. Тогда в мэрии заявили, что включать сирены при налетах БПЛА «не требуется в рамках действующего порядка».
18 марта в результате атаки дрона погибла девушка. После этого экс-глава города Евгений Наумов заявил, что сирены теперь будут включать.
Звуковое оповещение об опасности атаки БПЛА впервые применили 11 июня.
Днем 4 октября в Краснодаре сработала система оповещения на фоне атаки беспилотников. Это был уже третий такой случай за неделю.
Как писали Юга.ру, 5 октября в Ростовской области при атаке БПЛА загорелся бензовоз. Водитель попал в реанимацию с ожогами.