В Ростове начнут включать сирены во время атак БПЛА. Ранее власти боялись паники 

Ростовская область

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  • © Фотограф Jens Mahnke, pexels.com
    © Фотограф Jens Mahnke, pexels.com

На Дону с 8 октября при ракетной опасности будут включать сирены

6 октября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе начнут включать сирены при ракетной опасности. Такое решение чиновники приняли на оперативном штабе, оно вступит в силу 8 октября.

Глава региона отметил, что одним из основных каналов информирования населения остается мобильное приложение МЧС России. Через него поступают уведомления с рекомендациями, а также доступна функция быстрого вызова экстренных служб. Оповещение ведется также через СМС-сообщения.

При объявлении ракетной опасности власти рекомендуют проследовать в ближайшее заглубленное помещение, подземный переход или паркинг, защитное сооружение гражданской обороны.

Сирены, жужжание и взрывы:

В августе власти Ростова-на-Дону заявили, что не включают сирены во время воздушных атак, чтобы не провоцировать массовый выход людей на улицу.

В сентябре город подвергся атаке беспилотников. В соцсетях люди возмущались, что не знали об опасности.

Напомним, в марте жители Краснодара жаловались, что системы оповещения молчат во время атак дронов. Тогда в мэрии заявили, что включать сирены при налетах БПЛА «не требуется в рамках действующего порядка».

18 марта в результате атаки дрона погибла девушка. После этого экс-глава города Евгений Наумов заявил, что сирены теперь будут включать.

Звуковое оповещение об опасности атаки БПЛА впервые применили 11 июня.

Днем 4 октября в Краснодаре сработала система оповещения на фоне атаки беспилотников. Это был уже третий такой случай за неделю.

Как писали Юга.ру, 5 октября в Ростовской области при атаке БПЛА загорелся бензовоз. Водитель попал в реанимацию с ожогами.

Безопасность Ростов-на-Дону Ростовская область

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