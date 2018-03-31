Одного из собственников Новороссийского порта, миллиардера Зиявудина Магомедова задержали по делу о мошенничестве

Совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых задержали в Москве

Сотрудники ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и службы экономической безопасности ФСБ проводят следственные действия в рамках трех уголовных дел о мошенничестве. По данным газеты «Коммерсантъ», речь идет о хищении более 752 млн рублей при строительстве стадиона в Калининграде к чемпионату мира по футболу.

По данным РБК, в деле есть эпизоды, связанные с Новороссийским морским торговым портом. 22 марта в налоговой службе сообщили, что портовый холдинг в 2014–2015 годах недоплатил почти 7 млрд рублей налогов и теперь должен в виде пени заплатить еще 2,47 млрд рублей.

Тверской суд Москвы суд рассмотрит вопрос об аресте совладельцев группы «Сумма» и главы компании «Интэкс», входящей в холдинг, Артура Максидова, сообщает «Интерфакс».

Как писали Юга.ру, группа «Сумма» братьев Магомедовы имеет активы в нефтегазовом секторе, портовой логистике, строительстве, телекоме и инжиниринге. Группе принадлежат крупные доли в Новороссийском морском торговом порту, группе Fesco, Трансконтейнере, НКХП, Объединенной зерновой компании. Она контролирует Якутскую топливно-энергетическую компанию, а также инжиниринговый «Глобалэлектросервис» и строительную компанию «Стройновации».

По оценке Forbes Зиявудин Магомедов по итогам 2017 года входил в сотню богатейших предпринимателей России с состоянием в 1,4 млрд долларов.