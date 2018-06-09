Суд арестовал четыре машины и две квартиры владельцев группы «Сумма» Магомедовых

Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и долю в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела в отношении владельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых

Об этом сообщила исполняющая обязанности пресс-секретаря суда Светлана Максимова. По ее словам, большая часть постановлений уже обжалована. «На постановление о наложении ареста поданы апелляционные жалобы», — цитирует Максимову ТАСС.