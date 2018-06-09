Суд арестовал четыре машины и две квартиры владельцев группы «Сумма» Магомедовых

Дагестан

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Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и долю в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела в отношении владельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых

Об этом сообщила исполняющая обязанности пресс-секретаря суда Светлана Максимова. По ее словам, большая часть постановлений уже обжалована.

«На постановление о наложении ареста поданы апелляционные жалобы», — цитирует Максимову ТАСС.

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Как сообщали Юга.ру, в отношении владельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых завели уголовные дела по статьям «Мошенничество», «Особо крупная растрата», «Создание организованного преступного сообщества». Бизнесменов задержали в Москве 31 марта. Тверской суд Москвы отправил Магомедовых под арест. В мае Магомедовым предъявили обвинение.

Бизнес-сообщество Суд
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