Экипаж горящего у берегов Сочи танкера спасли. Судно с грузом нефти подверглось атаке безэкипажными катерами

6 октября Минтранс сообщил , что танкер Arfamax Rio под флагом Либерии подвергся атаке безэкипажными катерами. Капитан запросил эвакуацию — экипаж из 23 граждан Индии спасли. По предварительной информации, пострадавших и жертв нет.

Предыстория. Вечером 6 октября у берегов Сочи зарелся танкер. Пламя полностью охватило судно. Дым от горящего танкера затянул небо над центром курорта.

«ЧП Сочи» сообщает, что танкер вез сырую нефть из Новороссийска в Индию и был загружен почти под завязку.

По данным Минтранса, приступить к тушению судна пока нельзя — нужно дождаться снижения интенсивности огня. В ведомстве добавили, что сил и средств для ликвидации последствий достаточно.