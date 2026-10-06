Экипаж горящего у берегов Сочи танкера спасли. Судно с грузом нефти подверглось атаке безэкипажными катерами
Появились новые подробности ЧП у берегов Сочи
Предыстория. Вечером 6 октября у берегов Сочи зарелся танкер. Пламя полностью охватило судно. Дым от горящего танкера затянул небо над центром курорта.
6 октября Минтранс сообщил, что танкер Arfamax Rio под флагом Либерии подвергся атаке безэкипажными катерами. Капитан запросил эвакуацию — экипаж из 23 граждан Индии спасли. По предварительной информации, пострадавших и жертв нет.
«ЧП Сочи» сообщает, что танкер вез сырую нефть из Новороссийска в Индию и был загружен почти под завязку.
По данным Минтранса, приступить к тушению судна пока нельзя — нужно дождаться снижения интенсивности огня. В ведомстве добавили, что сил и средств для ликвидации последствий достаточно.
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