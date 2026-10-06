У берегов Сочи горит танкер. Что известно

6 октября паблик «ЧП Краснодар» сообщил, что у берегов Сочи горит танкер. На кадрах видно, что судно полностью захвачено пламенем. Причины возгорания и участь команды неизвестны.

По данным журналиста Андрея Кошика, гореть может 248-метровый танкер для перевозки сырой нефти Arfamax Rio под флагом Либерии, направлявшийся в Румынию.