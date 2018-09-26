Компромат на Керимова стал причиной ареста братьев Магомедовых — «Дождь»

Совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых могли арестовать из-за уголовного дела против бизнесмена, сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова

По информации источника, близкого к ФСБ, в 2016 году между Керимовым и Магомедовыми начался конфликт из-за Махачкалинского порта. По уставным документам, порт — это федеральное государственным унитарное предприятие. Директором порта с 2010 года был Ахмед Гаджиев — близкий друг Керимова, который и осуществлял фактический контроль над предприятием, передает «Дождь». Позже Росморречфлот назначил нового директора — выходца из группы «Сумма» Андрея Гормаха. Сторонники Керимова пытались оспорить это решение в Гудермесском городском суде. Конфликт между бизнесменами длился почти год. Телеканал со ссылкой на источники сообщает, что в связи с этим братья Магомедовы решили инициировать уголовное дело в отношении Керимова. Они передали французской полиции документы, которые свидетельствовали об отмывании денег Керимовым. Посредником выступил их партнер по бизнесу Давид Каплан.

Источники «Дождя» утверждают, что именно после этого, в ноябре 2017 года, Керимова задержали в Ницце. Во Франции бизнесмену предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов при покупке особняка. В январе французские власти отпустили Керимова на несколько дней в Москву. Во время этого визита он встречался с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко и объяснял ей свою позицию по делу. По данным СМИ, предприниматель должен был прилететь в Москву, чтобы собрать доказательства для своей защиты. В июне все обвинения с него сняли. Через месяц сенатор вернулся в Россию. В апреле арестовали братьев Магомедовых. В отношении них расследуют три уголовных дела. Собеседник телеканала, приближенный к Керимову, заявил, что их взяли под стражу с подачи Кремля. По его словам, президенту России Владимиру Путину не понравилось, что бизнесмены устроили разборки за границей. О том, что уголовные дела против Магомедовых стали ответом на их действия во Франции, подтвердил и источник, близкий к ФСБ. Адвокат Зиявутдина Магомедова Александр Гофштейн рассказал, что у него нет информации о конфликте бизнесменов. Версию о том, что Магомедовы передавали компромат французской полиции, он назвал чушью.