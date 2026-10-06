В центре Краснодара провалился асфальт: на перекрестке Красной и Длинной ограничат движение

В Краснодаре будут устранять провал на сетях ливневой канализации

Департамент транспорта Краснодара сообщил, что в ночь с 6 на 7 октября в городе частично ограничат движения на перекрестке улиц Красной и Длинной. Причина — устранение провала на сетях ливневой канализации.

На время ремонтных работ перекроют крайнюю правую полосу улицы Красной в направлении Пашковской. Водителей просят учитывать эти ограничения при планировании маршрута и быть внимательнее за рулем.