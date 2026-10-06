В центре Краснодара провалился асфальт: на перекрестке Красной и Длинной ограничат движение
В Краснодаре будут устранять провал на сетях ливневой канализации
Департамент транспорта Краснодара сообщил, что в ночь с 6 на 7 октября в городе частично ограничат движения на перекрестке улиц Красной и Длинной. Причина — устранение провала на сетях ливневой канализации.
На время ремонтных работ перекроют крайнюю правую полосу улицы Красной в направлении Пашковской. Водителей просят учитывать эти ограничения при планировании маршрута и быть внимательнее за рулем.
Провалы последнее время случаются в Краснодаре регулярно. С конца ноября 2024 года на улице Московской из-за аварийного состояния коллектора несколько раз проваливался грунт. Во время ремонта старых ям образовывались новые.
В конце марта образовался провал на улице Садовой, в июне — на Трудовой Славы и Головатого, в конце сентября — на Красных Партизан.
Как писали Юга.ру, на развитие дорог Краснодара до 2035 года направят 150 млрд рублей.