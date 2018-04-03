«Транснефть» приостановила переговоры с группой «Сумма» о покупке доли в Новороссийском порту
После ареста совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова «Транснефть» приостановила переговоры с компанией о покупке доли в ПАО «НМТП»
Новороссийский морской торговый порт, крупнейший по грузообороту в России, входит в активы «Суммы» (доля «Суммы» в ПАО «НМТП» — 25,05%). Напомним, на момент задержания Магомедова продажа «Суммой» доли в НМТП другому владельцу порта — «Транснефти» находилась на стадии переговоров.
Как пишет РБК, в феврале ФАС одобрила ходатайство «дочки» «Транснефти» Fenti development Ltd на покупку 500 обыкновенных акций (50% голосующих акций) кипрской Omirico Limited. Сейчас «Транснефть» и «Сумма» через Omirico (у каждой по 50%) владеют Novoport Holding, который, в свою очередь, контролирует 50,1% НМТП. Государство владеет 20% акций порта.
После завершения этой сделки «Транснефть» стала бы контролирующим акционером группы НМТП, которой помимо порта в Новороссийске принадлежат также балтийские порты Приморск и Балтийск.
Представитель нефтетранспортной монополии Игорь Демин сообщил 3 апреля, что переговоры о сделке приостановлены.
«При этом у нас сохраняется интерес к увеличению доли в акционерном капитале Новороссийского порта», — цитирует Демина «Интерфакс».
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По его словам, сейчас компания видит свою основную задачу в обеспечении стабильной работы порта.
«13 апреля должно состояться внеочередное собрание акционеров НМТП с избранием нового состава совета директоров. В сложившейся ситуации "Транснефть" вышла с инициативой об избрании на должность председателя совета директоров представителя государства», — заявил Демин.
Он добавил, что появлявшаяся ранее информация о сумме сделки в $1,8 млрд «родилась в богатом воображении людей, незнакомых ни с ходом переговоров, ни с обсуждавшимися параметрами сделки».
Ранее такую сумму сделки, которая в 2,5 раза больше рыночной цены, озвучивал источник портала Znak.com. Он утверждал, что это якобы и стало причиной следственных действий в отношении Магомедова.
Как сообщали Юга.ру, Зиявудина и Магомеда Магомедовых арестовали на два месяца по подозрению в хищении и растрате 2,5 млрд рублей бюджетных средств, а также в создании преступного сообщества.
Группа «Сумма» имеет активы в нефтегазовом секторе, портовой логистике, строительстве, телекоме и инжиниринге.
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