«Транснефть» приостановила переговоры с группой «Сумма» о покупке доли в Новороссийском порту

После ареста совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова «Транснефть» приостановила переговоры с компанией о покупке доли в ПАО «НМТП»

Новороссийский морской торговый порт, крупнейший по грузообороту в России, входит в активы «Суммы» (доля «Суммы» в ПАО «НМТП» — 25,05%). Напомним, на момент задержания Магомедова продажа «Суммой» доли в НМТП другому владельцу порта — «Транснефти» находилась на стадии переговоров.

Как пишет РБК, в феврале ФАС одобрила ходатайство «дочки» «Транснефти» Fenti development Ltd на покупку ​500 обыкновенных акций (50% голосующих акций) кипрской Omirico Limited. Сейчас «Транснефть» и «Сумма» через Omirico (у каждой по 50%) владеют Novoport Holding, который, в свою очередь, контролирует 50,1% НМТП. Государство владеет 20% акций порта.

После завершения этой сделки «Транснефть» стала бы контролирующим акционером группы НМТП, которой помимо порта в Новороссийске принадлежат также балтийские порты Приморск и Балтийск.

Представитель нефтетранспортной монополии Игорь Демин сообщил 3 апреля, что переговоры о сделке приостановлены.

«При этом у нас сохраняется интерес к увеличению доли в акционерном капитале Новороссийского порта», — цитирует Демина «Интерфакс».