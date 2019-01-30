Арест братьям Магомедовым продлили до конца марта

Дагестан, Вся Россия

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Тверской суд Москвы оставил под стражей владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда и бывшего директора входящей в холдинг компании «Интекс» Артура Максидова до конца марта

Срок ареста продлен до 30 марта, говорится в материалах суда. Таким образом, обвиняемые проведут под стражей год.

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Как сообщали Юга.ру, братьев Магомедовых задержали 31 марта по подозрению в мошенничестве, крупных растратах и организации преступного сообщества. В мае им предъявили обвинение. 

По версии следствия, Зиявудин Магомедов был лидером преступного сообщества, отвечал в нем за экономику, а его брат Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций. В обвинении было указано, что братья Магомедовы организовали шесть эпизодов мошенничества и одну растрату. Сумма причиненного ущерба составила более 2,5 млрд рублей.

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По делу Магомедовых арестовали активы и счета 24 компаний, в том числе и Новороссийского порта. В октябре братья продали долю в Новороссийском порту за 750 млн долларов компании «Транснефть».

Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия. Максидову вменяется участие в преступном сообществе и один эпизод мошенничества.

Магомедовы отрицают предъявленные обвинения.

Мошенничество Суд
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