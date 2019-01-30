Арест братьям Магомедовым продлили до конца марта

Тверской суд Москвы оставил под стражей владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда и бывшего директора входящей в холдинг компании «Интекс» Артура Максидова до конца марта

Срок ареста продлен до 30 марта, говорится в материалах суда. Таким образом, обвиняемые проведут под стражей год.

Как сообщали Юга.ру, братьев Магомедовых задержали 31 марта по подозрению в мошенничестве, крупных растратах и организации преступного сообщества. В мае им предъявили обвинение.

По версии следствия, Зиявудин Магомедов был лидером преступного сообщества, отвечал в нем за экономику, а его брат Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций. В обвинении было указано, что братья Магомедовы организовали шесть эпизодов мошенничества и одну растрату. Сумма причиненного ущерба составила более 2,5 млрд рублей.