Арест братьям Магомедовым продлили до конца марта
Тверской суд Москвы оставил под стражей владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда и бывшего директора входящей в холдинг компании «Интекс» Артура Максидова до конца марта
Срок ареста продлен до 30 марта, говорится в материалах суда. Таким образом, обвиняемые проведут под стражей год.
Как сообщали Юга.ру, братьев Магомедовых задержали 31 марта по подозрению в мошенничестве, крупных растратах и организации преступного сообщества. В мае им предъявили обвинение.
По версии следствия, Зиявудин Магомедов был лидером преступного сообщества, отвечал в нем за экономику, а его брат Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций. В обвинении было указано, что братья Магомедовы организовали шесть эпизодов мошенничества и одну растрату. Сумма причиненного ущерба составила более 2,5 млрд рублей.
По делу Магомедовых арестовали активы и счета 24 компаний, в том числе и Новороссийского порта. В октябре братья продали долю в Новороссийском порту за 750 млн долларов компании «Транснефть».
Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия. Максидову вменяется участие в преступном сообществе и один эпизод мошенничества.
Магомедовы отрицают предъявленные обвинения.
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