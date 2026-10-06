В Краснодарском крае транспортный налог поднимут до предельного максимума

Транспортный налог на Кубани вырастет до предела к 2029 году

Как пояснили редакции в Контрольно-счетной палате региона, предполагается поэтапный рост налоговых ставок в период с 2027 по 2029 год. Конечная цель — довести их до предела, который допускает статья 361 Налогового кодекса РФ.

6 октября портал «Город» сообщил , что в Краснодарском крае готовятся к повышению транспортного налога. Губернатор Кондратьев выступил с инициативой изменить краевой закон, регулирующий этот сбор. Аудиторы дали положительное заключение.

Каждый регион вправе устанавливать собственные ставки транспортного налога. На Кубани они и так выше федеральных значений. Например, для легкового автомобиля мощностью до 100 лошадиных сил ставка в крае составляет 12 рублей за силу, в Налоговом кодексе — 2,5 рубля.

Для машин с двигателем от 100 до 150 лошадиных сил кубанские автомобилисты платят 25 рублей за каждую, базовый федеральный показатель — 3,5 рубля.