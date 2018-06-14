Суд наложил арест на акции группы «Сумма»

Преображенский суд Москвы арестовал акции группы «Сумма» в рамках уголовного дела в отношении владельцев холдинга Зиявудина и Магомеда Магомедовых

«Это постановление обжаловали, и 14 июня в Мосгорсуде состоится рассмотрение данной жалобы», — цитирует Савельеву «Интерфакс» .

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Александра Савельева. По ее словам, суд наложил обеспечительные меры еще 28 апреля.

Как сообщали Юга.ру, в отношении владельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых завели уголовные дела по статьям «Мошенничество», «Особо крупная растрата», «Создание организованного преступного сообщества». Бизнесменов задержали в Москве 31 марта. Тверской суд Москвы отправил Магомедовых под арест. В мае им предъявили обвинение.

В июне суд арестовал четыре машины и две квартиры братьев Магомедовых.